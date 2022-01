Zalamea la Real planta cara a la Covid-19 y bate su propio récord de donación colectiva de sangre

A pesar de prever una asistencia menor a la de otras colectas a causa del alto índice de Covid-19 registrado en Zalamea la Real, con 2.685 casos por cien mil habitantes, la localidad onubense ha plantado cara al virus batiendo su propio récord de donaciones con 136, entre médula y sangre. La nueva colecta ha tenido lugar en el hall del Teatro Ruiz Tatay los pasados lunes 24 y martes 25, en horario de tarde.

La localidad zalameña destaca por su alto grado de solidaridad en esta materia. El cuento de un alma gemela escrito por Francisco José Santos Mariano, con ilustraciones de Marcos Toti, está basado en la experiencia vivida por Noelia Romero, donante de médula. Además, intenta concienciar de la importancia de la donación de sangre y de médula, un acto de solidaridad que salva vidas.

Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva solicitan la colaboración de los donantes habituales y de aquellas personas que deseen serlo para no dejar de acudir a las citas que convocan por toda la provincia onubense con las medidas de seguridad anticovid porque las necesidades de sangre son diarias en los hospitales.

Todo el material utilizado es totalmente estéril y desechable, sin que sea posible ninguna transmisión por Covid-19. La donación de sangre sigue siendo necesaria para cubrir las necesidades asistenciales. Incluso en estas circunstancias, la donación es un acto seguro.

Los requisitos adicionales a los básicos para donar sangre en plena pandemia son estos: Si te han diagnosticado positivo en Covid-19 y no tienes síntomas o tienes síntomas leves, debes esperar 7 días desde el diagnóstico para poder donar. En caso de haber requerido hospitalización por contagio, se debe esperar 28 días desde el cese de los síntomas para poder donar. Si has sido contacto estrecho de una persona positiva, no presentas síntomas y estás vacunado, ya puedes donar. Por último, si has sido contacto estrecho de una persona positiva en Covid y no estás vacunado, debes esperar 7 días desde el último contacto para poder donar.

Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y altruista y no puede ser motivo de comercio. No se compra ni se vende: la iniciativa parte de ti. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente.