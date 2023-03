La XVII Feria del Aceite consolida a Beas como capital del AOVE en la provincia de Huelva

La XVII Edición de la Feria del Aceite de Beas terminó con un récord de participación tando de empresas adheridas como de visitantes. Un éxito rotundo de una cita que ha servido para consolidar a Beas como capital del Aceite de Oliva Virgen Extra en la provincia de Huelva.

Durante tres días se ha puesto en valor la riqueza gastronómica, cultural y natural de un municipio como el beasino, especialmente relacionada con el aceite de oliva virgen extra. Muchos han sido los que no han querido perderse la muestra que no sólo se ha traducido en poner el acento en productos típicos de Beas, si no que además ha servido para mostrar al mundo las excelencias naturales y patrimoniales del municipio.

Porque dos de los puntos fuertes de esta XVII Feria han sido el regadío y el oleoturimso. La presa de Alcolea y su futuro centró la jornada inaugural con la presencia de Juan Millán. La Ruta del Aceite ha congregado tanto a cicloturistas, el pasado sábado, como a senderistas, el domingo, que han podido vislumbrar la gran calidad de ese mar de olivos que tiene el Ruedo de Beas y donde se produce el mejor aceite de oliva de la provincia de Huelva. Importante también ha sido la presentación de la marca de Identidad Turística de Beas, por medio de la empresa Good Monday, que representa una Estrella de Navidad por la tradición del Belén Viviente de la localidad y las Hojas de Olivo, en referencia a la cultura del aceite del municipio.

Entre todos los actos también se ha podido degustar de una cata de vinos a cargo de la Denominación de Origen Condado de Huelva, con una importante participación. Tampoco puede quedarse en el tintero la entrega de los premios Verdiales, que han reconocido la labor de personas e instituciones que tanto hacen por el AOVE en Beas. O la exposición de los trabajos del alumnado del taller municipal de pintura, donde los paisaje del aceite han estado muy presentes.

Para Diego Lorenzo Becerril, alcalde de Beas, la muestra ha sido un éxito sin precedentes. “Desde el Ayuntamiento de Beas nos sentimos tremendamente satisfechos con la XVII Edición de la Feria del Aceite que, no sólo ha servido para mostrar el buen AOVE de excelencia que tenemos en Beas, si no que se ha traducido en un importante impulso al sector agrario beasino, y al oleoturismo, que queremos que se convierta en una seña de identidad de Beas. Desde el consistorio vamos a seguir apostando por esta feria y, sobretodo, por poner en valor la riqueza no sólo gastronómica de Beas con su aceite, sino también su calidad en cuanto a naturaleza, deporte o patrimonio. El auge de esta Feria del Aceite nos obliga a seguir trabajando con más fuerza para el próximo año superarnos aún, sabiendo que el listón lo hemos puesto muy alto”, ha comentado.