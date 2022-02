Vox defiende que la iniciativa sobre regadíos del Condado no va a "perjudicar" a Doñana

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que la proposición de ley que su grupo ha suscrito junto al PP-A, y que también apoya Ciudadanos (Cs), para la mejora de la ordenación de la zona de regadíos del Condado de Huelva no va a "perjudicar" ni va a "esquilmar" al espacio natural de Doñana. Así lo ha manifestado el portavoz la víspera de que el Pleno de la Cámara debata la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, que han registrado, por un lado, los grupos que sustentan al Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) y, por otro lado, PP-A y Vox.

Manuel Gavira, que ha criticado que Cs "no quiere firmar ningún tipo de iniciativa" con Vox, y por eso se da el "esperpento" de que se registren dos iniciativas con el mismo contenido en el Parlamento andaluz, ha defendido que "Doñana no se va a ver perjudicada con esta proposición de ley". En esa línea, ha añadido que "de lo que se trata es de que a la zona del Condado de Huelva lleguen aguas residuales que van a venir del túnel de San Silvestre, que presupuestariamente está aprobado", de forma que, "una vez que se produzca esa infraestructura, ese daño ecológico que dicen algunos que se va a producir no va a ser así".

Manuel Gavira ha animado a "leerse" el contenido de la proposición de ley, donde "queda meridianamente claro lo que dice", y ha criticado el "juego político" de "partidos de izquierda", que "incluso estando (algunos) a favor de que esa regularización se produzca, van diciendo que no". "Ya veremos lo que dicen en el Pleno", ha añadido en referencia al PSOE-A, y "la justificación que da en ese municipalismo que tanto defiende" el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

Y es que, según ha incidido Gavira, "el PSOE no tiene una postura clara sobre eso, porque la infraestructura depende del Gobierno de España", y "muchos alcaldes de la zona defienden el contenido de esa proposición de ley, y aquí tenemos al PSOE nadando entre dos aguas". "Pero ese es un problema que tienen ellos y a nosotros nos preocupa cero", ha apostillado el portavoz de Vox.

De igual modo, sobre la apelación al consenso que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado para que esta iniciativa salga adelante, Manuel Gavira ha señalado que el jefe del Ejecutivo andaluz "tenía que haber hablado primero con su grupo", el Popular, "que es quien presenta esa proposición de ley por partida doble, con Vox y con Ciudadanos". En esa línea, ha manifestado que "un gobernante, si quiere ser responsable, no presenta una iniciativa y luego viene lo que él llama el consenso, que es de alguna forma agradar a todos los progresistas, a gente de izquierda, que es lo que él pretende", ha agregado en referencia a Moreno.

Manuel Gavira ha insistido en que "la proposición de ley es bastante clara", y "aquí no se va a esquilmar a Doñana". En vez de eso, "se insta a que se realicen las infraestructuras que están pendientes de hacerse, que están aprobadas y dependen del Gobierno de España", ha abundado, y ha agregado, en relación al túnel de San Silvestre, que "cuando esa infraestructura esté realizada no va a haber ninguna duda sobre lo que estoy diciendo". "Me parece que estamos engordando un debate sin haber siquiera leído la proposición de ley", ha zanjado al respecto el portavoz de Vox.