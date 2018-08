Vecinos de La Galera denuncian la aparición de una plaga de pulgas

Vecinos de la urbanización Los Compositores, situada en la zona de La Galera, en El Rompido, han denunciado que una plaga de pulgas se está cebando con ellos desde hace más de una semana. Incluso una menor de 4 años ha tenido que ser atendida en el consultorio médico de El Rompido afectada por picaduras de estos insectos en ambas piernas, tórax y abdomen, con el resultado de lesiones inflamatorias diseminadas en dichas partes del cuerpo.

En un escrito registrado en el Ayuntamiento de Cartaya, una de las vecinas más afectadas, Carmen Sánchez Maya, que es abuela de la niña atendida por los sanitarios, solicitó el 31 de julio que "fumiguen la urbanización Los Compositores por plaga de pulgas". "Han quitado arena de un terreno que está al lado del edificio Albéniz y se ha llenado la urbanización de pulgas. No podemos ni salir a la calle", refiere en el mismo escrito esta vecina, que concluye especificando que en el terreno donde se realizó el movimiento de tierras "hay un señor con una caravana con perros".

El problema no se va a acabar hasta que no fumiguen pero por aquí no ha venido nadie aún"

En declaraciones a Huelva Información, la propia Carmen Sánchez, como portavoz del resto de vecinos afectados, insistió en que "todo esto se ha originado desde que un tractor realizara, el viernes 27 de julio, movimientos de tierra en dicha parcela colindante a la urbanización".

Las viviendas más afectadas son los bajos del edificio Álbéniz, situado justo al lado de la parcela, siendo casi una decena las familias que más están padeciendo la presencia de los insectos, que, según los vecinos, se han propagado por las terrazas y aparcamientos delanteros de sus casas, y por la zona donde están ubicados los contenedores de basura, también frente al mismo edificio Albéniz.

Carmen Sánchez Maya asegura que su nieta, después de haber sido atendida por los médicos el pasado martes, tuvo que marcharse con su madre a la localidad de la familia, Gibraleón, "porque ya no podía aguantar más".

En el parte médico, al que también ha tenido acceso esta redacción, el sanitario que atendió a la niña señala que ésta presentaba "lesiones inflamatorias diseminadas en ambas piernas, y en tórax y abdomen", aunque sin fiebre. Por ello le fue prescrito un tratamiento de diez días con varios medicamentos, con la recomendación de volver a la consulta médica si la evolución de las lesiones no es favorable transcurrido dicho periodo de tiempo, y finalmente la fumigación de la zona.

Por el momento las labores de fumigación las están realizando los propios vecinos, que han tenido que hacerse con una mochila pulverizadora y con productos químicos para combatir estos molestos e incómodos insectos.

"Gastándonos nuestro propio dinero", añade Carmen Sánchez. "Estamos haciendo lo que podemos para fumigar las terrazas y los alrededores de las viviendas con el objeto de que no sigan entrando más pulgas", aunque "el problema no se va a acabar hasta que no fumiguen toda la zona, sobre todo la parcela donde el tractor realizó el movimiento de tierra que ha ocasionado todo esto".

La portavoz de los vecinos, no obstante, visiblemente indignada, asegura que "pese al escrito, por aquí aún no ha venido absolutamente nadie y no hemos tenido respuesta alguna".

"Lo único que pedimos -concluyen los vecinos de la urbanización- es que venga por aquí quien corresponda, sea Ayuntamiento, Sanidad o Diputación. Y que solucionen esto para poder pasar aquí el resto del verano".