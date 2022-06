Valentina Esteban González: Vocación por ser servidora pública

Yo la conocía solo por referencias de mi esposa, ya que Valentina era su profesora de pilates y mi mujer volvía siempre de clases encantada y hablándome maravillas de su profesora. Por fin un día me la presentó en la Romería de la Santa Cruz y desde entonces hicimos amistad, y más cuando me enteré quién eran sus padres, a los que conocía y éramos amigos.

Un día me dijo que iba a ir en las listas para las elecciones municipales. Salió elegida concejala y fue entonces cuando la empecé a tratar. Ese es el motivo por el que la traigo hoy a estas páginas, porque representa a los jóvenes ediles cuyo fin es trabajar de forma incondicional y desinteresada por el bien común y amor a su pueblo.

Valentina, que nació en 1979, cuando la Democracia empezaba en los ayuntamientos y su infancia transcurrió como la de tantas niñas del pueblo, siendo alumna del Colegio Santo Cristo del Mar, que hace muy poco ha celebrado su 50 Aniversario y se acuerda de todos los maestros que tuvo, de los que guarda un muy grato recuerdo, especialmente de mi vecina Margarita, con la que me une una gran amistad desde hace muchos años. Ella y su hermana ayudaba a sus padres en sus vacaciones y ratos libres en la tienda que también poseían en la calle Coquina. Más tarde inició sus estudios universitarios en la facultad de Relaciones Laborales de Huelva.

Su vida profesional comenzó en los Servicios Sociales del ayuntamiento, donde tenía de jefa a la psicóloga Aurora Águedo que, casualidades de la vida, también la tiene ahora de jefa, ya que es la actual alcaldesa de este pueblo. Después siguió trabajando haciendo sustituciones varías y también en una oficina de empleo que montó la Junta de Andalucía llamada “Andalucía Orienta”.

Ella siempre fue desde pequeña muy deportista y por eso se marchó a Madrid para obtener el título de profesora de pilates, aeroyoga y otras disciplinas. Al volver montó su centro aquí en el pueblo ejerciendo también como profesora personal de muchos vecinos y compaginando su trabajo con diversos voluntariados.

A todo esto, un día del año 2004, se apuntó en las Juventudes Socialistas por llevar la contraria a su padre, que era un hombre muy de derechas. Incluso él se presentó a las elecciones municipales por un partido independiente. Su padre era un hombre muy formal y serio, igual que ella, pero con ideas muy distintas.

Y siendo alcalde Gonzalo Rodríguez Nevado, este decidió contar con ella para su nuevo proyecto en las elecciones, pero le dijo que no porque ella estaba muy involucrada en un propio proyecto de trabajo con el que estaba muy ilusionada y que empezaba a tener mucho éxito. Sin embargo, tras pensárselo bien y ser convencida por muchos amigos y su propia familia, que le aconsejaba que ella podría hacer mucho por el pueblo, llamó de nuevo a Gonzalo y le dijo que sí. Y así es como llegó de forma directa a la Política, aunque ella dice que no, que no es política, que ella se considera simplemente una servidora pública porque esa es realmente su vocación y que por eso dio el paso.

Una vez que tomó posesión del cargo, el alcalde le encargó algunas concejalías que llevó con mucho esmero y haciendo muy buen trabajo hasta que Gonzalo tuvo que dimitir sustituyéndolo Aurora, que reestructuró su equipo y le mantuvo algunas concejalías y le cambió otras. En definitiva, Valentina ha desarrollado hasta el día de hoy las concejalías de Juventud, Comunicación, Empleo, Comercio, Protección Civil, Salud, Consumo, Desarrollo Local, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Igualdad y Mayores y Limpieza Viaria, además de la Portavocía. Por tanto, ha tenido muchas responsabilidades.

He conocido en mis 45 años al servicio del ayuntamiento y de Punta Umbría a muchos concejales, casi 200, y aunque todos han aportado algo, en honor a la verdad debo decir y reconocer que Valentina, al igual que en otra época hizo Lucía Infante, no ha descansado ni de día ni de noche. Por allá donde fueras, siempre te la encontrabas trabajando. Ahora, observándola a ella y a todos sus compañeros de corporación desde fuera, debo decir que están haciendo un buen trabajo que sin duda hará una Punta Umbría mejor. Estoy seguro de que sus padres desde el Cielo se sentirán muy felices y orgullosos de su hija.