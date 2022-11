La Universidad de Huelva apunta hacia un entorno más inteligente

La Universidad de Huelva celebra, entre los días 14 y 16 de noviembre, las jornadas ScienCity, con las que profundiza sobre la aplicación de los avances de la ciencia para hacer nuestro entorno más habitable.

En este año 2022 las quintas jornadas ScienCity volverán a concitar en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería a expertos de diversos países como España, Países Bajos y Portugal con el que, por cierto, mantiene una estrecha relación que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años hasta el punto de que más del 50% de la aportación intelectual procede del país vecino.

El objetivo de los tres días de ponencias, talleres, pósteres y actividades sociales es analizar y poner de relevancia cualquier aspecto que permita transformar nuestro entorno, ya sea una ciudad o un enclave rural, en inteligente. Y no solo en el plano puramente tecnológico: la cultura, la agricultura, la industria, el turismo, el transporte, la educación, la economía… son aspectos de la existencia humana que pueden y deben beneficiarse de los avances científico-tecnológicos para adquirir un valor añadido y sumar potencialidades que permitan un mayor desarrollo.

Así, además de las ponencias, entre las que destaca el Aula Virtual con Matlab y Simulink ofrecida por Alberto Álvarez y Eduardo Troncoso, ingenieros de MathWorks para España y Portugal y que será la conferencia inaugural que abrirá las jornadas el lunes a las 10:00; CDA: IotT Digital and Intelligent Management Buildings for the Smart Campus Project a cargo de María Cristina Rodríguez, Pablo Villoria, Javier Orellana, Julio Ramiro, Gabriel Morales y Juan A. Melero de la Universidad Rey Juan Carlos –el martes a la misma hora– o Agricultura y Transformación Digital. UNE 0060 y 0061 a cargo de Vicente Masiá y Jesús Bermejo del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, será la programada para el miércoles a las 10:00.

Es el caso del taller-exhibición de drones ofrecido por José Miguel Puech, director de fotografía, cámara y filmación aérea de CursoDrones SL o los pósteres en los que tendrán especial protagonismo el sector forestal, el ámbito medioambiental y los desafíos del sistema educativo del siglo XXI, pero que además realizará un homenaje a Orgen Bolton, inventor de la primera bicicleta eléctrica del mundo hace la friolera de 127 años.

Abiertas a la participación y a las sinergias

Las Jornadas ScienCity, lejos de lo que se pueda pensar, no están concebidas exclusivamente para la comunidad académica o el mundo tecnológico: cualquier persona, sea cual sea su formación o su edad, que esté interesada, puede asistir presencialmente o atender a las ponencias a través del canal de YouTube mientras se desarrollan las conferencias o más tarde, puesto que toda la información queda preservada en el canal. No es necesario inscribirse a no ser que se participe como ponente o que se precise un certificado que justifique la asistencia. Por tanto, la organización anima a la sociedad a consultar la programación en la web (http://eventos.uhu.es/go/sciencity2022) y acudir al Aula de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería –con aforo para 100 personas– o conectarse cuando lo deseen.

Pero las Jornadas ScienCity no solo tienen una función investigadora y divulgadora. Su vocación es también la de generar las sinergias necesarias entre lo público y lo privado para que los conocimientos que se viertan durante los tres días que dura la cita puedan aplicarse a la vida real. Para ello, es preciso que las instituciones públicas y las empresas se unan con el fin de desarrollar las ideas, aplicarlas e implicar a la ciudadanía en el camino hacia un entorno más inteligente, más sostenible, más eficiente y más habitable.

La quinta edición de las Jornadas ScienCity es posible gracias al patrocinio de la Universidad de Huelva, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, la Cátedra de Innovación Social de Aguas de Huelva, la Cátedra de la Provincia, la Diputación Provincial, el grupo de investigación TEP-192 de Control y Robótica, y el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES).