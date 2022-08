USO denuncia el peligro de contar "con sólo dos bomberos de guardia" en el Parque de Aracena

"En el actual sistema de organización del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Huelva existen algunos parques con cuatro y otros con sólo dos bomberos de guardia, lo cual es una temeridad bien conocida por la Administración, habida cuenta de la alta potencialidad de incendios forestales que acontece en nuestros días y el aumento de la población por el turismo de la comarca durante todo el año". Así lo denuncia la Unión Sindical Obrera.

La sección sindical de USO en el Consorcio fundamentó mediante estudios internacionales y datos europeos que la dotación mínima aconsejable es de 5 efectivos para poder garantizar la seguridad de los profesionales y la propia ciudadanía. Desde USO ven inicialmente imprescindible "homogenizar con un mínimo de cuatro o cinco efectivos las dotaciones de bomberos por día y guardia" y demandan una solución urgente en materia de prevención de riesgos laborales "dada la disparidad y discriminación del número de efectivos para realizar el mismo trabajo en los parques de bomberos de Huelva".

USO viene denunciando desde el año pasado la “insolidaridad del sistema actual con los pueblos de Huelva, como es el caso de Santa Olalla del Cala, Cala y Arroyomolinos de León, municipios que han de ser atendidos por el Parque de Aracena. El Consorcio conoce que el tiempo que se tarda en prestar servicios a estos municipios oscila entre cuarenta y cincuenta minutos, siendo imprescindible solicitar por los Ayuntamientos la urgente apertura de un parque de bomberos en la zona".

El delegado sindical de USO y secretario de Acción Sindical de Andalucía de la Federación de Atención a la Ciudadanía, Cándido Parrillo, asevera que el Consorcio de Bomberos tiene dos caras: la imagen que proyectan los dirigentes políticos, "enmascarada entre promesas incumplidas anunciadas en prensa, como puede ser la adquisición de vehículos que puedan entrar por las calles de los pueblos"; y la otra, "desconocida por los ciudadanos, alejada de la realidad, que refleja la desigualdad del trato con los municipios y la precariedad técnica y de las condiciones laborales en comparación con otros servicios de bomberos".

Desde la USO se ha remitido documentación "más que suficiente" a fin de poner en conocimiento de los órganos responsables "la gravedad del asunto en los parques de la provincia", si bien el resultado no ha sido otro que "la inactividad" de la Administración pública y de los corresponsables sobre esta situación en la gestión del Consorcio de Bomberos. Ante ello, "si esta situación de pasividad continúa y no se aportan soluciones inmediatas, no quedará más alternativa que judicializar en este marco todo accidente laboral, y todo ello sin perjuicio de comenzar a estudiar e impulsar toda responsabilidad judicial, por la vía que corresponda, de cara a la patente dejación que la ciudadanía padece por parte de la Administración frente a la materialización de daños y de cara a la protección de las víctimas de incendios y otros accidentes".