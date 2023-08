UGT denuncia las "altas temperaturas" que pacientes y trabajadores soportan en el centro de salud de Aracena

El Centro de Salud de Aracena no dispone de aire acondicionado en un verano en el que el calor está provocando incluso desmayos entre el personal del centro. Una situación que UGT Servicios Público de Huelva ha denunciado ante la gerencia del Área Sanitaria Norte de Huelva señalándolo como "una situación lamentable".

"De las 40 zonas en que se distribuye el centro de salud entre las correspondientes consultas, zonas comunes, despachos de trabajo, zonas de descanso para el personal de guardia, etc., solo 13 tienen refrigeración. Y la zona de entrada y atención al usuario sufre temperaturas de hasta 4 grados más en verano consecuencia de la cristalera ya que el sol empieza a dar en la misma, desde tempranas horas de la mañana y donde el ventilador no tiene ningún efecto", explican desde el sindicato.

"Cuando los usuarios deberían encontrar un efecto de sosiego al entrar en el centro sanitario lo que se produce es el efecto contrario debido a la concentración de calor", añaden. Para la UGT es lamentable que "por parte del SAS no se quiera reconocer siquiera la situación médica de estos trabajadores afectadas por la temperatura como problema laboral consecuencia de la falta de infraestructura en refrigeración que está sufriendo el centro de salud". Por otro lado el responsable del sector de sanidad de UGT Jesús Tormo, lamenta que "no se haya previsto con anterioridad suficiente la inversión necesaria para cubrir las necesidades de loa sistemas de refrigeración de los centros sanitarios en la atención primaria del Área Sanitaria cuando por ejemplo en este centro, ya se había advertido de la situación desde hace varios años; una atención primaria infradotada no sólo en personal sino también en medios e infraestructura como vernos, a pesar de las inversiones que a través de la fondos europeos principalmente se han venido realizando, y que aquí en este caso no sirve de nada pretender corregir la situación invirtiendo en un triste ventilador en alguna zona que lo único que hace como todo el mundo sabe, es mover el aire caliente existente en las dependencias".

Por último desde la UGT se ha exigido "la inmediata inversión necesaria para corregir la situación que en el centro de salud se necesita y se reconozca oficialmente lo evidente, y es que las trabajadoras afectadas, lo fueron como consecuencia de las altas temperaturas del centro de salud por su falta de infraestructura en materia de refrigeración, y se considere afectación de índole laboral como ya se advirtió por el personal médico que atendió a las compañeras del centro, sin que se haya motivado por la dirección del Área Sanitaria su negativa impidiendo el pronunciamiento del servicio de prevención y salud laboral y lo mismo suceda con todos los partes médicos realizados a los y las profesionales con cuantos incidentes se produzcan en horario laboral e in itinere y lleven aparejados o no partes de IT".