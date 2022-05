UGT denuncia "falta de climatización" en el centro de salud de Bollullos Par del Condado

UGT y los trabajadores del centro de salud de Bollullos del Condado aseguran que, desde el pasado agosto, trabajan "sin climatización en el centro de trabajo, tras distintas averías del aparato".

En julio del 2020, según UGT, "se notificó que en la mitad del centro de salud no funcionaba la climatización" y, tras dicha notificación, "se pidieron piezas de repuesto de dicho aparato, pero nunca se llegó a solucionar". Ya en agosto de 2021 se informó de que no funcionaba la climatización en todo el centro. "Desde ese momento llevan esperando una solución a este problema que dificulta enormemente, no solo el trabajo diario, sino también la atención que se presta a los pacientes, máxime en estos momentos donde las previsiones de temperaturas a alcanzar en este verano van a ser de las más elevadas en los últimos años", apuntan desde el sindicato.

Las condiciones ambientales para los usuarios de dicho centro de salud y para los trabajadores llegan a ser "extremas", dado que la cubierta de este edificio es una azotea, "haciendo que las temperaturas tanto en invierno como en verano sean más extremas que en otros edificios", tal y como apunta UGT.

La central sindical recuerda que los profesionales "han pasado un invierno trabajando con abrigos puestos, usando calefactores individuales (comprados por los propios trabajadores) para paliar las consecuencias de las bajas temperaturas, sobre todo, cuando se atienden a niños y ancianos". Por ello, UGT y los empleados reclaman "una solución", pues "hace una semana se anunció que el aparato es irreparable, siendo necesaria su sustitución, casi un año después de su avería".

Ante "esta falta de soluciones y teniendo en cuenta las temperaturas que ya estamos padeciendo y las que se prevén alcanzar en pleno verano", UGT exige "una respuesta urgente a este problema para que así los profesionales de centro puedan desarrollar su trabajo en condiciones dignas ofreciendo calidad en la atención a los usuarios, por humanización de la asistencia sanitaria".