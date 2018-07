UGT pide que Asaja y CCOO recapaciten en verano sobre el convenio del campo

El sindicato UGT ha vuelto a mostrar su disconformidad con el acuerdo firmado el pasado martes por la patronal Asaja-Huelva y CCOO en relación al nuevo convenio del campo en la provincia de Huelva, que estará vigente hasta el año 2020 y que conlleva una subida salarial del 2% por cada uno de los años de vigencia del convenio.

Sebastián Donaire, secretario general de UGT-Huelva, destacó ayer que desde el sindicato no están de acuerdo con el convenio "porque entendemos que no recoge lo que el sector de Huelva necesita" y precisó que los incrementos salariales pactados están por debajo de la media andaluza, ya que "el convenio de Huelva es el más bajo en salario de toda Andalucía", como indicó.

Desde el sindicato exigen unos incrementos acordes a la situación del sector en Huelva, en torno al 3% y además, consideran necesaria la inclusión de algunas medidas de estabilidad en el empleo, formación y prevención de riesgos laborales, entre otros puntos. Por otro lado, Donaire explicó que hay cuestiones que no gustan a UGT, como la inclusión de los protocolos para salvaguardar el acoso, pues "es algo que ya se está trabajando en las mesas con las administraciones". Igualmente, tampoco entienden el tema de la flexibilización de las jornadas en función a la producción en el campo, pues "dificultará la conciliación familiar y laboral" de los trabajadores. Por todo ello, Donaire precisó que el convenio puede "ser mejorable sustancialmente".

Finalmente, expresó que UGT insistirá en "seguir hablando con CCOO y la patronal Asaja para que puedan recapacitar sobre ese preacuerdo". Para ello, el sindicato les da el verano para volverse a ver en septiembre, con el objetivo de "reconducir la situación y poder seguir trabajando para mejorar el convenio colectivo".

Por su parte, Luciano Gómez, secretario general de FICA-Huelva, tampoco entiende "las prisas por firmar el preacuerdo", ya que considera "que hay que tomar las cosas con cautela" y además, admitió que sin la voz de UGT "no se garantiza la paz social en el campo". Así, afirmó que el convenio "no satisface las expectativas de los trabajadores del sector", que lo componen unas 90.000 personas.

Un dato importante que aportó Gómez es la pérdida del poder adquisitivo del 3,3% desde 2011, por lo que la subida contemplada en el convenio del campo -2%- "nos parece insuficiente".

Respecto al protocolo contra los acosos, recordó que las administraciones, agentes sociales, organizaciones y empresarios ya trabajan en ello, por lo que aunque valoran su inclusión en el texto, no creen que sea un logro.

Así las cosas, desde FICA-Huelva piden recuperar el poder adquisitivo y dar impulso a la equiparación con el resto de convenios andaluces, así como una paga o plus de fidelidad. Por otro lado, tienden la mano a Asaja y piden que reconsideren su postura, porque "no estamos pidiendo nada que el sector no pueda dar", a juicio de Gómez. Por otra parte, exigen a CCOO que "no rompa la unidad de acción sindical".

Gómez informó, por último, de que mantendrán reuniones y asambleas comarcales con los trabajadores. Si no se soluciona la situación, afirmó que "podríamos impugnar el acuerdo".