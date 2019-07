El Torrejón acoge una colecta de sangre mañana de 10:00 a 14:00

El centro de salud El Torrejón, en el Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, acoge mañana una colecta de sangre organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células con el objetivo de acercar la donación a usuarios de esta zona de la capital y profesionales, favoreciendo así el mantenimiento de las reservas y el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales onubenses.

Para ello, desde las 10:00 a las 14:00, en la entrada de las instalaciones se va a habilitar un operativo formado por cuatro puestos destinados a la donación simultánea de todas aquellas personas interesadas en participar en este acto solidario imprescindible para el normal desarrollo de la actividad sanitaria. El equipo que desplazará el Centro de Transfusión para atender a los donantes estará integrado por cinco profesionales, entre médicos, enfermeras y celadores-conductores.

Este año han colaborado ya en esta labor los hospitales Infanta Elena y Vázquez Díaz, mañana lo hará el centro de salud El Torrejón y el viernes 5 le toca el turno al Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta.

La celebración de estas próximas colectas forma parte de las campañas que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva tiene programadas durante el verano con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de sangre del sistema sanitario en estos meses, en los que descienden las donaciones debido a su coincidencia con el periodo vacacional.

En este sentido, es necesario recordar que, como consecuencia de la implantación de técnicas quirúrgicas más avanzadas, el envejecimiento de la población o los accidentes de tráfico, en los últimos años se ha producido un incremento a 80 del número de donaciones que se necesitan diariamente en la provincia para cubrir las peticiones de sangre generadas desde los centros hospitalarios y garantizar así la atención a los pacientes. La Junta y el Centro de Transfusión agradecen la masiva respuesta que los onubenses siempre muestran ante este tipo de iniciativas e invitan a la ciudadanía a participar para que puedan alcanzarse los objetivos propuestos.

Además de las colectas, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público durante el verano de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas. A este dispositivo se suman las unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico de la página principal denominado ‘Donar sangre’; a través de la aplicación para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’, que se puede descargar de manera gratuita tanto en los dispositivos móviles con sistema Android como los que utilizan el sistema IOS (Apple), y a través también del perfil de Facebook y de Twitter del centro, @DonantesHuelva.

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.