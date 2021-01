La Subdelegación reforzará las patrullas policiales en Nerva para combatir la oleada de robos

La Subdelegación del Gobierno en Huelva reforzará las patrullas y la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local de Nerva para combatir la oleada de robos en el municipio. Esta es una de las principales medidas adoptadas en la Junta Local de Seguridad, copresidida por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y la subdelegada, Manuela Parralo, reunida esta mañana en sesión telemática a petición del primer edil nervense el pasado 21 de enero.

Parralo lanzó un mensaje de calma a la población nervense, que ha visto alterada su tranquilidad durante los últimos días a raíz del robo de varios vehículos y en establecimientos comerciales. “Están en las manos de los mejores profesionales. La seguridad no tiene color político. Somos todos servidores públicos. Estoy convencida de que los últimos actos vandálicos finalizarán próximamente”, aseguró.

Por su parte, Ayala hizo un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía ante los hechos delictivos sucedidos durante los últimos días. “Tenemos un problema puntual. No podemos caer en atajar la delincuencia con violencia. Lo tenemos que hacer con las herramientas que nos proporciona el estado de derecho. Me consta que Guardia Civil y Policía Local lo hacen y lo van a seguir haciendo. No es cierto que no haya servicio de Policía nocturno. En Nerva tenemos turnos todos los días de la semana”, aclaró.

Además, el regidor nervense pidió que la Justicia ponga el máximo empeño para que la ciudadanía esté tranquila y los delincuentes paguen por ello sin dilación, y pidió la colaboración de todos para denunciar cualquier actitud sospechosa que vean antes de que se produzca una acción delictiva.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Granado, también pidió no sucumbir a la insidia e intoxicación de agentes externos que “lo único que pretenden con el uso mal intencionado de la información es crispar la convivencia”.

En el mismo sentido se pronunció en la Junta Local de Seguridad la jefa de la Policía Local, Manuela Sánchez, quien pidió paciencia a los vecinos y que “se deje trabajar a las fuerzas de seguridad”.