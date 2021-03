La Subdelegación se compromete a estudiar una raqueta en el cruce de Navahermosa

Los vecinos de Navahermosa de Beas han vuelto a reunirse esta semana con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, a raíz de los últimos accidentes ocurridos en el cruce de entrada a la aldea, siniestros que han evidenciado que la señalética vertical, el desbroce de la vegetación y la pintura de la línea continua han sido medidas insuficientes para garantizar la seguridad en esta intersección.

En el último encuentro entre ambas partes, se decidió también la implantación de bandas sonoras y la instalación de un radar en las proximidades, sin embargo, el acuerdo no se ha efectuado por su “inviabilidad”, según trasladó Parralo a la plataforma.

El objetivo prioritario del colectivo vecinal es que se construya una raqueta en la confluencia entre la N-435 y la HU-3102, una idea que desde la Subdelegación coinciden que es la idónea y por ello se comprometió a estudiar la posibilidad y a redactar un proyecto para presentarlo al Gobierno de España.

No obstante, mientras este proceso se dilata, la plataforma exige soluciones provisionales que no terminan de llegar. Y es que no sólo se endurece la posibilidad de colocar bandas sonoras y un control de velocidad, sino que se puso sobre la mesa la probabilidad de impedir el acceso directo a la aldea y el consiguiente cambio de circulación a la altura de La Fuente de la Corcha, a casi dos kilómetros de distancia.

Por todo, los vecinos salen del encuentro con un sabor “agridulce”, según su portavoz, José María Romero, que se muestra satisfecho por la intención de la Subdelegación de analizar la posibilidad de crear una raqueta, pero muestra su lamento por la falta de soluciones provisionales a la inseguridad del cruce de Navahermosa. A la reunión acudieron también un técnico de Tráfico y los alcaldes de Beas y Valverde del Camino, Diego Becerril y Syra Senra, respectivamente.