El Senado aborda el 20 de noviembre la Ley de Trasvase de agua al Condado

La tramitación de la Ley de Trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, y por ende al Condado, sigue su curso. Tras la aprobación, el pasado 24 de octubre, en noviembre llega al Senado. Según ha podido saber Huelva Información, será el día 20 cuando la Cámara Alta debata la proposición de ley, que cuenta con el visto bueno de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.

El texto que llegará al Senado es el del informe elaborado por la ponencia con una enmienda transaccional fruto del acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. El informe fue sometido a votación en la Comisión del Congreso, que terminó aprobando la ley por 26 votos a favor, nueve votos en contra y dos abstenciones.

Los presupuestos del próximo año estarán en el punto de mira de los agricultores

Se trata de una ley que la comarca del Condado espera desde hace tiempo y que fue impulsada por los socialistas en el Parlamento andaluz. Permitirá una nueva transferencia de agua superficial para los regadíos, que se suma al acuerdo de Gobierno del 15 de febrero de 2008 por el que se aprobó la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos a la cuenca del Guadalquivir.

La noticia de la aprobación fue muy recibida por los regantes, que han visto hacerse realidad en parte una reivindicación que cumple ya más de una década.

Así, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, que se desplazó a Madrid para seguir de cerca el proceso, aseguró que la transferencia no sólo beneficiará a los agricultores, sino también al Parque Natural de Doñana, que se nutre del acuífero 27 a través del compromiso de cerrar los pozos "una vez que tengamos agua superficial".

Al respecto, recordó que los pozos irregulares se cerrarán, tal y como ocurrió al hilo del trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos, cuando se clausuraron "más de 300". De este modo, agricultores y medio ambiente se verán favorecidos por una iniciativa por la que, desde la plataforma, llevan "más de cinco años luchando".

Inicialmente , la ley debería ser aprobada por la mayoría del Senado, como lo fue en la Comisión. PP y PSOE han anunciado que no incluirán ninguna modificación (se espera que Ciudadanos tampoco lo haga), aunque sí podrían hacerlo el resto de los grupos de la Cámara Alta. En cualquier caso, todo parece indicar que las modificaciones no saldrían adelante y que la mayoría aprobará el texto como ya lo ha hecho, ya que tras llegar a un consenso "no tendría sentido" que tuviera que volver al Congreso para ser votada de nuevo, como así lo han expuesto tanto el diputado del PP, Carmelo Romero, como la diputada del PSOE, Pepa González Bayo.

De ser así, la ley sería aprobada en un tiempo "récord", si bien su tramitación no ha estado exenta de polémica después de que PP y Ciudadanos solicitaran en varias ocasiones prolongar los plazos para presentar enmiendas.

PP, PSOE y Ciudadanos, sobre todo los dos primeros, se han atribuido el mérito de aprobar la proposición de ley, pero al mismo tiempo han matizado su postura hacia su rival político.

Así, el PP ha solicitado a los socialistas que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 tengan una partida presupuestaria para el trasvase, mientras que el PSOE ha apelado a la mayoría absoluta de los populares en el Senado para que agilice los trámites, de manera que la aprobación de la ley pueda ser efectiva este mes de noviembre.

Carmelo Romero, para quien la ley hace justicia al sector agrícola del Condado onubense tras décadas de reivindicaciones, ha asegurado que el PP "estará muy pendiente para que en los PGE de 2019, que se están negociando, se incluyan las inversiones necesarias para que puedan comenzar cuanto antes las obras de las infraestructuras que permitan el trasvase de agua al Condado".

El informe que llega al Senado incluye un listado anexo sobre las obras que deben ser declaradas de interés general del Estado. En esta lista aparece, por ejemplo, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, de manera que el PP "va a trabajar" para que las obras necesarias cuenten con partidas presupuestarias para su realización.

Además del túnel de San Silvestre, las obras incluyen la construcción de la presa de Alcolea, el desdoblamiento de sifones del canal del Piedras, el desdoblamiento del sifón del Odiel, el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos de Huelva y de la balsa de regulación del anillo hídrico, en la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras. En la del Guadalquivir, contempla obras en las balsas de regulación e infraestructura de distribución e infraestructuras propias de transporte y regulación del trasvase.

Desde el PSOE han instado a los populares a hacer valer su mayoría absoluta en el Senado y agilizar los trámites para que la ley pueda ser aprobada definitivamente lo antes posible, dada la necesidad de agua de riego en el Condado.

El Plan Hidrológico Nacional ya contempla el trasvase, por lo que sólo resta aprobar la Proposición de Ley. La Junta remitió al Ministerio del ramo en septiembre de 2015 el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos, cuya elaboración correspondía al Gobierno andaluz.