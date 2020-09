Los vecinos de San Bartolomé se movilizarán cada lunes hasta recuperar las urgencias

Los vecinos de San Bartolomé de la Torre se han vuelto a manifestar esta mañana en Huelva y han anunciado que así lo harán cada lunes hasta que el Servicio Andaluz de Salud no vuelva a dotar al municipio del servicio de Urgencias de que disponía 24 horas al día, y que ha sido destinado como refuerzo a Gibraleón.

Un numeroso grupo de bartolinos se ha citado a primera hora esta mañana ante la sede de Distrito Sanitario Huelva-Costa, a la espalda del centro de especialidades Virgen de la Cinta, donde una de las representantes del movimiento vecinal, Peña González, leyó un manifiesto en el que han dado cuenta de la situación que afecta a casi 4.000 vecinos y a una población flotante de casi 3.000 personas más en temporada alta de la actividad agraria, "familias trabajadoras que también son usuarias del servicio se urgencias".

En el escrito, los vecinos aseguran que la situación generada es "un riesgo para todos en San Bartolomé de la Torre". "Después de tanto trabajar toda nuestra vida, ahora nos sentimos desprotegidos", apuntan, justificando la recuperación del servicio de urgencias en la necesidad de "evitar desgracias por no disponer del mismo".

"Muchos vecinos de nuestro pueblo no tienen medios para llegar al vecino pueblo de Gibraleón para ser atendidos en los servicios de urgencias. Esta situación no es justa y, además, puede ocurrir en estos desplazamientos, de más de 20 minutos, alguna desgracia que podría ser irreparable. Nuestros mayores, los más vulnerables, no tienen posibilidades de desplazarse. Queremos un trato igualitario. Nos lo merecemos, nos lo hemos ganado".

Los vecinos aseguran que tras su movilización del lunes pasado ante la Delegación de Salud en Huelva, la delegada, Manuela Caro, les prometió "un estudio particular de nuestra situación y una respuesta lo más rápida posible". "En esa espera, este movimiento vecinal sigue movilizándose como los lunes anteriores, y así seguiremos cada lunes, manifestándonos donde sea necesario para conseguir nuestro propósito que consideramos justo y necesario".

La alcaldesa de San Bartolomé, María Eugenia Limón, como el lunes pasado, ha estado también esta semana junto a la plataforma vecinal, donde explicó que días atrás acudió al Parlamento de Andalucía para promover una solución a la situación generada por el SAS al llevar el equipo de urgencias correspondiente a su municipio como segundo equipo de refuerzo para Gibraleón, localidad a la que deben desplazarse para ser atendidos a partir de las tres de la tarde y hasta las nueve de la mañana. Incluso tuvo oportunidad de hablar con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que le aseguró que estudiaría el caso.

"Este fin de semana conocíamos que el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación para que en zonas rurales, como San Bartolomé de la Torre, no ocurra este tipo de situaciones y tengamos que trasladarnos a los pueblos vecinos, como en este caso a Gibraleón, a más de veinte minutos, para atender una urgencia sanitaria", ha explicado la regidora.

Limón ha recordado la comprensión con que se ha abordado en el pueblo la situación que les afecta, después de que durante el estado de alarma, desde marzo, aguardaran a la vuelta a la normalidad para reivindicar la recuperación del servicio. Después de reclamarlo en junio, cuando se recogieron más de 1.500 firmas exigiendo la restitución, explicó, también han esperado a que pasaran los meses de verano con las correspondientes vacaciones del personal sanitario, que podría dificultar el restablecimiento del servicio. Tras ese gesto de "paciencia", "llegado el 14 de septiembre, el pueblo de San Bartolomé no puede aguantar más y se ha echado a la calle".

"No pararemos hasta que nos devuelvan las urgencias. Queremos saber si, efectivamente, se ha estudiado el caso de San Bartolomé, y aunque este fin de semana conocíamos que no hay profesionales médicos y que no saben si van a poder restituir las urgencias médicas ni en San Bartolomé ni en ningún municipio, nosotros estamos aquí para saber la situación en que se encuentra. Este pueblo no va a parar hasta conseguirlo.