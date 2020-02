Roma en El Eucaliptal de Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría tiene en marcha el proyecto de recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de El Eucaliptal, para el que cuenta con una subvención de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía de 84.535,28 euros, gracias a la condición de Punta Umbría como municipio turístico. Se trata de un asentamiento marinero investigado en dos periodos de excavaciones, en 1993 y 2002, estando declarado Bien e Interés Cultural.

El proyecto de restauración del yacimiento arqueológico de El Eucaliptal de Punta Umbría tiene como objetivo su puesta en valor, con el objeto de alcanzar la accesibilidad universal del recurso turístico-cultural, de forma que se permita el uso y disfrute por todas las personas de acuerdo con el principio de ‘Diseño para todos’.

Se pretende la recuperación y puesta en valor turístico del yacimiento como punto divulgativo del elemento de patrimonio cultural, para ciudadanos y visitantes, así como la mejora de la señalización turística.

En cuanto al yacimiento arqueológico es importante destacar el grado de conservación de las estructuras correspondientes a la industria de salazones, así como la gran extensión de terreno que ocupan, lo cual indica la innegable importancia de esta factoría que, junto con la existente en la Isla Saltés y en la propia ciudad de Huelva, sitúan el entorno de la ría como un gran centro productor y exportador de los productos manufacturados procedentes de la actividad pesquera. Por todo ello, El Eucaliptal se perfila como un yacimiento privilegiado para el estudio de estas industrias de época romana, uniendo a ello el aporte de información sobre aspectos socioeconómicos y culturales que ofrece el uso de este espacio como necrópolis desde el siglo II al V d. C.

Un yacimiento privilegiado para el estudio de las industrias del salazón romanas undefined

Actualmente, el área objeto de intervención presenta algunos restos arqueológicos al descubierto, entre los que ha crecido maleza y vegetación, que simplemente aparecen delimitados por un vallado perimetral metálico de simple torsión, deteriorado con el paso de los años, de ahí la necesidad de potenciar el citado espacio y generar un área cultural y de ocio, que permita la puesta en valor de los restos y acerque el yacimiento a la población y visitantes, como un reclamo turístico más para la zona, potenciando la accesibilidad para todos, en tanto que se sitúa en una de las zonas más emblemáticas de la localidad, como es la ría.

Según el proyecto, al que ha tenido acceso Huelva Información, se pretende restaurar los restos extraídos y acometer una condicionamiento del espacio.

Una de las claves de esta actuación es la limpieza y tratamiento del talud.

Se procederá a la limpieza manual en detalle de las estructuras arqueológicas conservadas in situ para su consolidación, dirigidas por técnico licenciado especialista en restauración con control arqueológico. Limpieza con jabón neutro diluido de elemento vertical, ya sea pétreo, de argamasa o de fábricas con medios manuales con eliminación de depósitos, elementos arenizados, cascotes, etc, hasta alcanzar núcleo sano. Eliminación de restauraciones anteriores no acordes con pautas de restauración actuales.

Incluso habrá una posterior aplicación de biocida. De manera paralela a la limpieza, se procederá a la consolidación de restos arqueológicos de estructuras (muros, canalizaciones y piletas), con aplicación de técnicas adecuadas a la estructura a consolidar dirigidas por técnico licenciado especialista en restauración. Siguiendo la fase de acondicionamiento anterior, no se vaciarán las piletas para evitar la colmatación de aguas y proliferación de insectos, al estar al descubierto sin estructura de cubrición.

En cuanto a la consolidación superficial se pretende cohesionar el soporte desde la epidermis de la mampostería, utilizando un producto con máxima penetración que consolide zona sana con dañada sin formar estratos.

Se procederá a la limpieza y consolidación de las estructras murarias undefined

Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos con aparejo original, sentada con mortero bastardo, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado.

Se consolidará la superficie interior de las piletas, así para el opus signinum se realizará un tratamiento sobre la superficie a base de silicato de etilo.

Se procederá al rejuntado de llagas con el mismo tipo de mortero de recibido de fondo, de cal y arena. Se realizará enmasillado completo superficial de las juntas con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado, arrancando la película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza.

Habrá, igualmente, una reintegración volumétrica mediante la aplicación de morteros específicos utilizados en restauración, siguiendo los criterios actuales de diferenciación del material en conservación de patrimonio.

Se procederá a una aplicación final de un biocida e hidrofugante que preserve y repare la superficie pétrea de ataques biológicos; así como pulverizado a baja presión o brocha según zonas.