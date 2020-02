Realizan una prospección geofísica en las fosas comunes del cementerio de Nerva

El equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, encargado de los primeros trabajos de localización, delimitación y posterior exhumación realizados en las fosas comunes del cementerio de Nerva, ha llevado a cabo una nueva actuación impulsada por la Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto por la Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Nerva consistente en la prospección geofísica del terreno.

A la espera del informe técnico, el objetivo de la Administración local y la coordinadora memorialista de la zona es obtener más datos e información relevante con los que se pueda plantear un proyecto integral de exhumación de las centenares de víctimas de la represión Franquista que se encuentran en la necrópolis nervense.

Los trabajos arqueológicos realizados durante los últimos años, que no llegaron a superar el metro de profundidad, confirmaron 221 víctimas documentadas como represaliados de la Guerra Civil en la localidad minera. No obstante, la cantidad real de cuerpos represaliados puede verse aumentada hasta un millar debido a las ejecuciones que no fueron registradas en documentos. De ahí el interés por realizar la prospección geofísica.

Este mismo equipo de arqueólogos se encargó de la apertura de las fosas comunes del cementerio de Nerva, entre finales de 2017 y principios de 2018, así como de una posterior exhumación individual y ordenada de los restos hallados en la fosas norte (23) y sur (20) en 2019.

La apuesta de la Diputación de Huelva y la administración local han sido determinantes en la puesta en marcha de estos trabajos cuyo fin primordial es recuperar la memoria histórica de las personas represaliadas durante la Guerra Civil en la localidad minera. A pesar de haberse comprometido con la firma del convenio rubricado el 2 de agosto de 2018, la Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de estos trabajos desde la toma de posesión del actual Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla.

En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas de Andalucía. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural de Andalucía. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal, de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa.