Punta Umbría, Almonte y Cartaya marcan la jornada

Ya están todas las cartas sobre la mesa y los onubenses conocen, 20 días después de la celebración de los comicios locales del pasado 26-M, quienes serán los alcaldes en sus respectivos municipios. Todo después de que se celebrasen en todos y cada uno de ellos, salvo en Cortegana, los plenos de investidura de sus primeros ediles, tras lo cual ya es seguro que el PSOE gobernará en 58 localidades, el PP en 13, C’s en tres y Adelante e IU en una.

Pero a pesar de que en prácticamente todas las localidades se conocía de antemano el resultado de dichos plenos, dados los acuerdos y pactos postelectorales anunciados los días previos por las distintas formaciones políticas, todas las miradas estaban puestas en los municipios costeros de Almonte y Punta Umbría, donde nada estaba claro antes de dichas sesiones.

La sorpresa de la mañana estuvo en Cartaya, donde fue elegido alcalde el popular Manuel Barroso, con solo tres ediles, gracias al apoyo de los cinco concejales de Independientes por Cartaya y del único edil de Ciudadanos, que decidió cambiar a última hora el sentido de su voto –anunciado inicialmente para el ya exalcalde independiente Juan Polo- con el objeto de sortear la imputación que pesa sobre éste por sendos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. El único pleno que no se celebró, y que ha sido retrasado hasta el próximo 5 de julio, fue el del municipio serrano de Cortegana, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decida sobre los recursos interpuestos tras el recuento de votos.El mapa político de la provincia queda, por tanto, con 50 municipios gobernados con mayoría absoluta por el PSOE -entre ellos Huelva capital y las dos Entidades Locales Menores de La Redondela y Tharsis-. También gobernarán los socialistas, aunque en principio con mayoría simple, en Punta Umbría y Zufre; así como en Ayamonte, Isla Cristina, Paterna, Valverde, Castaño del Robledo y Almonte -donde gobernará los dos últimos años de la legislatura-, tras consumar pactos con otras formaciones.

Por su parte el PP gobernará con mayoría absoluta en ocho localidades: Lepe, Villablanca, Sanlúcar de Guadiana, Calañas, Villanueva de las Cruces, Santa Olalla del Cala, Palos de la Frontera y La Palma del Condado. Y en otros cinco municipios tras alcanzar pactos postelectorales: Cartaya, Aljaraque, Villarrasa, Manzanilla y Villalba del Alcor.

Ciudadanos logró tres mayorías absolutas en los municipios de Cumbres de San Bartolomé, Rosal de la Frontera y Galaroza; Adelante en Encinasola; e IU en Fuenteheridos. Finalmente Mesa de Convergencia gobernará en Almonte los dos primeros años de la legislatura, Independientes por Huelva en Cañaveral de León e Independientes por Lucena en Lucena del Puerto.

Punta Umbría En la Costa Occidental onubense Punta Umbría vivió ayer sábado un auténtico terremoto político. Y es que al mismo tiempo que la socialista Aurora Águedo revalidó el cargo como alcaldesa gracias al apoyo de sus siete ediles y el de las dos concejalas electas por el PP –María Sacramento y Amelia Gallardo-, esta última formación se quedó por primera vez en la historia sin representación en la corporación puntaumbrieña al anunciar ambas durante el pleno su baja del PP. Además, en declaraciones a Huelva Información, adelantaron tras el pleno el acuerdo alcanzado con el PSOE para pasar a formar parte del nuevo equipo de gobierno como concejalas no adscritas.

La decisión de las dos concejalas fue bastante aplaudida y ovacionada por el numeroso público congregado en el salón de plenos del municipio costero, que también fue testigo de la no consecución de la Alcaldía por parte de Cansino, pese al acuerdo que éste había cerrado previamente con la dirección provincial del PP. La alcaldesa afirmó que “el pueblo ha pedido diálogo y consenso y trabajaremos para conseguirlo, siempre defendiendo los intereses de Punta Umbría por encima de todo”.

Cartaya El Partido Popular se hizo ayer con la alcaldía de Cartaya a pesar de tener sólo 3 de los 17 concejales del Ayuntamiento, tras cambiar Ciudadanos su voto acordado previamente con ese partido e Independientes de Cartaya (Icar), debido a la imputación del candidato de este último por sendos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. A pesar de que la noche anterior C’s informó de un pacto de gobierno para que el candidato de Icar, Juan Polo, revalidase el puesto de alcalde, alternando la alcaldía 16 meses para cada uno de los tres candidatos. En un exiguo comunicado, C’s informó que “ha alcanzado un acuerdo de investidura con el PP en el marco del acuerdo programático existente entre los dos partidos en Andalucía”. Así, el popular Manuel Barroso fue investido alcalde tras contar con el respaldo de Icar y C’s -9 de los 17 concejales de la corporación local, quedándose en la oposición por segunda ocasión el PSOE de Alexis Landero.

Almonte La fuga de concejales llegó antes de la investidura en Almonte y como estaba previsto en los pactos previos a la investidura, que duraron hasta el amanecer, los candidatos de PSOE y PP no tomaron posesión de su acta y los suyos apoyaron a la candidata de la Mesa de la Convergencia. De esta forma, Rocío Mar Castellano Domínguez tomó el bastón de manos, pero no lo hizo con sus 1.136 votos, que le otorgaron sólo dos actas de concejal de los 21 con los que cuenta el Consistorio, sino con la suma de las otras tres fuerzas. 12 concejales de un nuevo Equipo de Gobierno, en el que todos estarán liberados excepto los dos de la Mesa de la Convergencia, profesores en activo de la Educación Secundaria en Almonte. Frente a a ellos los 9 de la lista ganadora de Ilusiona, única fuerza en la oposición.

Ni la anterior alcaldesa, Rocío Espinosa, ni el número dos socialista, Antonio Joaquín Díaz, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura, recogieron su acta de concejal. Tampoco lo hizo el candidato del Partido Popular, Matías Medina, quien a pesar de liderar la candidatura se fue, tras el desacuerdo con su partido y por no apoyar a este Gobierno de coalición. La alianza entre Ilusiona y PSOE, antiguos compañeros de filas, se antojaba complicada pero no así la de la Mesa de Convergencia y la única edil de los Independientes, la abogada Cristina Medina, quién, aunque no anunció su apoyo a la nueva alcaldesa, sí voto su candidatura y también estará liberada en el Gobierno. Así las cosas y ante cientos de ciudadanos concentrados a las puertas del Ayuntamiento, se procedió a la votación en la que no hubo sorpresas.

Ayamonte La socialista Natalia Santos se convirtió ayer en la primera alcaldesa de Ayamonte, tras recibir en la investidura el apoyo de Adelante Ayamonte y conseguir así 11 votos, por 10 del PP, partido con el que los socialistas empataron técnicamente en las elecciones municipales, ganando el PP por solo nueve sufragios-.

Isla Cristina Un pacto entre el PSOE, Andalucía por Sí (AxSí) y Compromiso por Isla Cristina (CxI) posibilitó ayer que fuese investido como alcalde de la localidad el socialista Jenaro Orta, además de un posterior pacto de gobierno entre dichas formaciones para toda la legislatura.

AljaraqueEl popular David Toscano Contreras es desde ayer sábado el nuevo alcalde de Aljaraque tras un pleno de constitución donde contó con el respaldo de C’s y de Vox.Toscano obtuvo así el apoyo de la mayoría de los concejales del pleno del Ayuntamiento de Aljaraque que, en este mandato, ascienden a 21.

Valverde Syra Senra fue proclamada alcaldesa de Valverde del Camino en el pleno de investidura celebrado este mediodía en el Teatro Municipal ‘Puerta del Andévalo’, en el que también han tomado posesión de su cargo los 17 concejales –ocho del Partido Popular, seis del Partido Socialista y tres de Adelante Valverde- que formarán la Corporación Municipal durante los próximos cuatro años. En su discurso de investidura y visiblemente emocionada, Senra, muy orgullosa, centró la intervención en el lema que ha vestido su compaña: “Un nuevo tiempo para Valverde”. Senra ha definido a su equipo de gobierno como “sólido, estable y joven”.

Palos, Moguer y La Palma Plenos tranquilos en el Condado. Carmelo Romero renovó por cuatro años su mandato como alcalde de Palos Frontero gracias a su mayoría absoluta revalidada el pasado 26 de mayo. También fue investido por cuatro años más Gustavo Cuéllar en Moguer, mientras que el popular Manuel García Félix hizo valer su mayoría absoluta para obtener el bastón de mando cuatro años mas. El edil palmerino renueva la posesión del manípulo tras volver a ganar las elecciones municipales, donde obtuvo mayoría absoluta tras conseguir nueve concejales con el Partido Popular frente a los seis del PSOE y dos de Cs.

Aracena y la SierraManuel Guerra revalidó por séptimo mandato consecutivo la alcaldía de Aracena, donde sumó una nueva mayoría absoluta, mientras que los Independientes liderarán la oposición. En la Sierra el dominio socialista es amplio con 22 de los 31 pueblos a la espera de Cortegana donde hay un acuerdo con Adelante. Castaño tuvo que constituirse por la tarde por un error en la convocatoria.

Zalamea y la Cuenca Sin novedades en alcaldías decididas con holgura como en Zalamea, con Diego Rodríguez, y la Cuenca Minera, donde la hegemonía socialista tiñe de monocolor rojo a toda la comarca.

Información realizada con la colaboración de: Jordi Landero, José Miguel Jiménez, Javier Monterroso, Javier Azcárate, Juan A. Hipólito, Manuel Martín y Javier Moya Rufino.