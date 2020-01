Policías locales protestan ante el Ayuntamiento de Almonte por su situación laboral

Unos 14 policías pertenecientes a la plantilla de la Policía Local de Almonte manifestaron ayer a las puertas del Ayuntamiento su denuncia por su situación de "precariedad laboral", tras entender que el nuevo equipo de gobierno municipal no está atendiendo sus demandas. Así, con la música de fondo de la canción 'Resistiré', los agentes quisieron poner de manifiesto el hartazgo y la desesperanza que sienten, durante una mañana de celebración en el pueblo por las peregrinaciones a la Virgen del Rocío de varias hermandades.

Las peticiones de los policías almonteños pasan por "una valoración real del puesto de trabajo que consta de la consolidación de 390 euros de productividad", señalaron los agentes a este diario. Igualmente, incidieron en apuntar que esa productividad no puede depender de una baja médica o de un permiso de paternidad, ya que si ocurren ese tipo de circunstancias se pierde ese plus en el sueldo, medida que el cuerpo de policía almonteño no ve correcta.

Asimismo, los policías, agrupados en su gran mayoría en la plataforma de policías locales de Almonte y representados por el Sindicato de Policías (Sppme), explicaron que el Ayuntamiento ha hecho una propuesta de una subida de 200 euros en cada puesto de trabajo que los agentes no ven lógica porque supone la subida del 100 por 100 para algunos puesto de trabajo del área de Seguridad Ciudadana, mientras que para ellos supone una subida del "30 o 40 por ciento", en unos trabajadores que son "los principales agraviados" según indicaron.

Por otra parte, la semana pasada casi toda la plantilla de policías, que son 40, firmaron un escrito en el que piden que se les otorgue comisión de servicio para poder desempeñar su trabajo en otras localidades de la comunidad autónoma andaluza. En concreto, más de treinta agentes quieren dejar de trabajar en Almonte ya que, según el Sindicato de Policía (Sppme), soportan unas condiciones laborales que desde la dirección regional del sindicato se vive “con preocupación”.

Así, los agentes quieren trasladarse fuera de Almonte mediante comisión de servicio, pero, según los propios policías contaron, el Ayuntamiento les pide que el agente que se vaya tiene que preocuparse de buscar un compañero que quiera prestar los servicios en la localidad almonteña. Y es aquí donde aparece el problema porque “ningún policía de fuera quiere trabajar en Almonte”, manifiestan.

La plataforma de policías locales de la localidad señala que las condiciones en las que trabajan es “mala”, porque trabajan “sin medios técnicos”, y con una “gran carga de trabajo”, al margen de las condiciones económicas que desde dicha plataforma indican que es de las peores de Andalucía. Así, el sueldo de los agentes ronda los 1.500 euros, siendo uno de los sueldos de efectivos locales más bajos de la comunidad autónoma.

Asimismo, los propios agentes insisten en afirmar que en ocho meses de gobierno municipal no se ha solucionado la problemática y se encuentran en una situación desesperada, en un municipio con varias peculiaridades que tendría que ser referencia en la provincia por su buen hacer, tal y como indican desde el Sindicato de Policía.