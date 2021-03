La Policía Local de Aljaraque desmantela un botellón ilegal con 16 implicados en el camino del cementerio

Agentes de la Policía Local de Aljaraque han llevado a cabo distintas actuaciones en materia de seguridad vial y ciudadana a lo largo de este puente festivo con motivo del Día de Andalucía, entre las que destaca el desmantelamiento de un botellón ilegal en el que participaban este domingo 16 jóvenes en las proximidades del camino del cementerio.

Fuentes de dicho cuerpo policial han precisado que en la intervención, que tuvo lugar sobre las 20:00 horas del domingo, también participaron agentes de la Guardia Civil, y que los 16 jóvenes estaban concentrados en las proximidades del camino del cementerio, no siendo residentes en la localidad ya que la mayoría acreditó domicilio en la capital provincial, además de no llevar mascarillas y no guardar las distancias de seguridad.

En la actuación se intervino a los jóvenes diversas bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y una pistola de airsoft sin su preceptiva tarjeta, por lo que se han tramitado actas de denuncia contra ellos por infracción de la actual normativa sanitaria, de seguridad ciudadana y de ocio en espacios abiertos.

Otra actuación policial se saldó con la instrucción de diligencias penales y puesta a disposición judicial de un conductor que circulaba con su vehículo por una calle del centro de la localidad con evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Tras la realización del test de alcoholemia, esta persona arrojó una tasa que triplicaba la legalmente permitida, por lo que ya ha sido citado por la autoridad judicial por el procedimiento de juicio rápido.

Por último, los agentes de la Policía Local de Aljaraque también han confeccionado este puente acta de denuncia administrativa a un establecimiento público por facilitar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.