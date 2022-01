Podemos advierte al Gobierno andaluz del aviso de la Unesco para no amnistiar regadíos ilegales en Doñana

La responsable del Área de Medio Ambiente de Podemos Andalucía y de la provincia de Huelva, Irene Reyes, ha mostrado este jueves su apoyo a los agricultores de la asociación Puerta de Doñana, de Almonte, que han abandonado la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, tras la propuesta presentada por el Gobierno de la Junta de Andalucía de amnistiar 1.460 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional que dicha plataforma apoya.

Reyes ha advertido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que “los organismos internacionales están muy pendientes de Doñana y no van a dejar que la barbaridad propuesta por su Gobierno salga adelante”, tal y como ocurre con la Unesco, que “ha dejado bien claro sus exigencias al Gobierno central para que no permita la extracción de aguas en terrenos ilegales”. Además del daño medioambiental porque no hay suficiente agua, “supondría un mayor enfrentamiento entre los agricultores de la zona”, matiza. Por todo ello, ha exigido de nuevo al Ejecutivo autonómico que “dé marcha atrás y retiren la propuesta de amnistía”.

A este respecto, Podemos se ha sumado a la postura del Ayuntamiento de Almonte, que apoya sin fisuras a sus agricultores (suponían un 65 por ciento de la plataforma), ya que “las tres derechas están planteando una alternativa que es inviable”, explica Reyes, “porque el problema principal estriba en la falta de agua, con un acuífero esquilmado y ya calificado como sobreexplotado por el Gobierno, sobre el que el mundo entero tiene puesto los ojos”, por la importancia que tiene para el planeta.

“La proposición de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz ha sacado a la luz lo que desde Podemos y las organizaciones conservacionistas venimos diciendo desde hace tiempo, y es que no hay agua para tanta superficie regable y regular pozos ilegales que ya se habían quedado fuera tras el plan de regadíos vigente, solo va a agravar el problema”, ha detallado la responsable morada.

Reyes ha subrayado “las dificultades existentes para encontrar un equilibrio entre la biodiversidad de Doñana y el desarrollo sostenible del entorno”, vinculado a los frutos rojos, pero ha insistido en “la necesidad de lograr ese entendimiento, que intentó plasmarse en el plan de regadíos de la Corona Norte de Doñana, todavía acabándose de regularizar”.

“Doñana requiere de responsables audaces, valientes y dialogantes”, ha apuntado, “todo lo contrario de lo que demuestran las derechas, con el PP a la cabeza, con la iniciativa que pretenden aprobar en el Parlamento”. Por eso, es clara al afirmar que “las derechas han roto el frágil equilibrio de Doñana, desatando una guerra entre agricultores y con instituciones europeas y de protección del patrimonio natural”. Todo ello solo demuestra que “el Gobierno andaluz no lo puede estar haciendo peor con Doñana”, por eso pide que “se escuche a los conocedores reales de la zona, sus agricultores y la administración local, y a los organismos nacionales e internaciones que velan por preservar la biodiversidad del paraje único que es el Parque Nacional”.