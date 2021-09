El Pleno de Valverde aprueba la modificación de la plantilla municipal y la relación de puestos de trabajo

El pleno de Valverde del Camino ha aprobado con los votos a favor de Adelante Valverde y del PSOE la modificación definitiva de la plantilla y la relación de puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento. Ambas iniciativas han sido llevadas a cabo por una empresa externa contratada para esta finalidad y tanto al Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fueron aprobadas inicialmente en junio por la cámara valverdeña.

Tras esta aprobación inicial dos trabajadoras presentaron alegaciones a los documentos y la Junta de Andalucía, a través de la delegación de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia de Huelva, propuso una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

Tanto las alegaciones como las recomendaciones han sido atendidas por el equipo de Gobierno y el pleno las ha aprobado con los votos favorables de Adelante Valverde y PSOE para que puedan entrar en vigor lo más pronto posible.

Durante la sesión, el primer teniente de Alcalde y portavoz de Adelante Valverde, Carlos Vélez, ha señalado que “era necesario dar solución al problema de la temporalidad generado durante muchos años de mala práctica en esta administración, y de ahí que hayamos realizado estos documentos, aprobado las alegaciones y aceptado las recomendaciones de la Junta de Andalucía".

El Partido Popular de Valverde no ha respaldado ni la VPT, ni la RPT planteadas por la empresa externa y que ha contado con el respaldo de los trabajadores y se ha abstenido ya que -según su portavoz- “no hemos tenido acceso a la información de estos asuntos y se nos ha ninguneado. No ha sido escuchado -ni tan siquiera- el anterior concejal de Personal y entendemos que tenía mucho que aportar en el proceso”.

Por último, la portavoz del PSOE, Lola Delont, ha recalcado que el fin último de la modificación de la plantilla es el de dar la mejor atención posible a los vecinos de nuestro pueblo”.