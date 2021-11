Una declaración a favor de la igualdad entre hombres y mujeres abre el pleno en San Juan

La Corporación Municipal de San Juan del Puerto celebró en la tarde de ayer un pleno ordinario, en un día en el que se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De ahí que acordaran que la sesión diera comienzo con la lectura de una declaración institucional firmada por la alcaldesa Rocío Cárdenas contra la Violencia de Género por parte del profesor José Toscano Pinzón.

Entre otros párrafos la declaración recogía que “tal y como señala el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes específicas e integrales para adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. Es importante que se contemple que la libertad sexual no puede ser sólo que no nos violen, que no nos acosen, que no nos intimiden. Combatir la violencia sexual tiene que llevar aparejado un nuevo marco en el que las mujeres puedan mantener relaciones sexuales en condiciones de libertad, igualdad y seguridad. Debemos fomentar la educación sexoafectiva para que las relaciones sexuales, además de consentidas sean deseadas y placenteras".

"Por todo eso, y frente a todo eso, desde el Ayuntamiento de San Juan del Puerto reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Sólo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres puede ser considerada completamente libre, solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena. Desde este ayuntamiento seguiremos trabajando y emprendiendo acciones para que esto se convierta en realidad”, concluía.

Seguidamente comenzaban los puntos recogidos en el orden del día con la aprobación de las actas anteriores y la aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos específicos. De igual manera, el pleno del Ayuntamiento sanjuanero unánimemente daba luz verde a un expediente relativo a la depuración de saldos contables de ejercicios cerrados.

La aprobación de la modificación presupuestaria 2681/2021 y el inicio del procedimiento del futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible fueron sometidos a la consideración de los grupos políticos, “un plan muy importante para convertir a San Juan del Puerto en un pueblo más sostenible, justo y amigable con el medio ambiente", señaló la primera edil.

Acto seguido vería aprobado inicialmente y por unanimidad la modificación puntual número 13 del PGOU en el cambio de uso de la parcela del antiguo mercado así como el Reglamento de Honores y Distinciones de la Villa “era un compromiso que teníamos desde hace algunos años en traerlo al pleno y que gracias a la Carta Puebla dimos institucionalidad al 10 de enero, pero teníamos un reglamento antiguo que necesitaba actualizarse y gracias a la voluntad de toda la Corporación aquí lo tenemos”, subrayó la alcaldesa. Con la concesión administrativa de proyecto piloto de la Fundación Acciona por vía urgente, los informes, decretos de la alcaldía y ruegos y preguntas concluyó la sesión.