La Plataforma por el Túnel de San Silvestre desconfía de que las obras del desdoble se hagan

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre desconfía de que las obras del desdoble del túnel de San Silvestre se hagan, "porque no hemos visto ninguna evidencia ni avance. Creer que se va hacer, tras el silencio del Ministerio, es cuestión de fe, no de confianza". La Plataforma ha asegurado que, hasta ahora, "hemos confiado en la palabra dada por el Gobierno, pero los meses pasan y no podemos seguir siendo unos cándidos". En este sentido, ha recordado que "no hemos recibido respuesta a la solicitud de formación de la mesa de seguimiento del túnel, que debía estar conformada con miembros del ministerio y de la Plataforma".

El compromiso del Gobierno fue crear una mesa de seguimiento con la plataforma y "hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna". Esto, "unido a que no hemos recibido información sobre como va la declaración de impacto ambiental, que no hemos visto ningún avance siquiera, nos hace pensar que está todo paralizado y que no hay nada que mostrar". La Plataforma recuerda que "se nos han cambiado los plazos en varias ocasiones, y lo podemos entender porque no es un proyecto menor, lo que no entendemos es el silencio absoluto en torno al proyecto, al impacto ambiental, y a la burocracia que esto conlleva. Por tanto, la Plataforma desconfía del buen fin de la obra".

La plataforma lamenta comprobar que el Ministerio "no tiene interés por el futuro de la provincia" y que no se esté dando "solución a las infraestructuras solicitadas por los onubenses". A su juicio, los representantes y cargos del PSOE de Huelva "han puesto ilusión y esfuerzo que se desvanece cuando llega a Madrid".

Una inversión de 64 millones de euros

El nuevo túnel, que será paralelo al actual, cuenta con un presupuesto de 64 millones de euros, de los cuales seis estarán destinados a la protección medioambiental del entorno.

Se trata de un proyecto de enorme interés para la sociedad onubense, de ahí que la Plataforma cuente entre sus miembros con 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la Universidad de Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva); Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva; los sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e Interfresa; COAG; CREA; la Cámara de Comercio de Huelva y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.