Pedro Sánchez recibirá a Merkel este fin de semana en Las Marismillas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro este fin de semana en el Parque Nacional de Doñana con la canciller alemana, Angela Merkel, con quien, según indicaron fuentes del Ejecutivo, repasarán varios aspectos de la agenda bilateral entre los que se encontrarán los relacionados con la política de inmigración, sobre la que ambos gobiernos "mantienen un enfoque conjunto", según señalaron ayer desde Presidencia del Gobierno. Merkel llegará a mediodía del sábado y se quedará hasta el domingo por la tarde, probablemente acompañada por su marido. Moncloa señaló también que la visita "reafirma la excelente sintonía que existe entre ambos mandatarios".

Ambos dirigentes tienen previsto abordar también la reforma de la unión económica y monetaria en la que el presidente del Gobierno quiere subrayar la necesidad de tener en cuenta el pilar social y las directivas de calidad en el empleo. Por último, ambos mandatarios harán balance de la reciente cumbre de la OTAN y hablarán de la defensa europea. Será un fin de semana de trabajo, a invitación del jefe del Ejecutivo español, que reafirma la excelente sintonía que existe entre ambos mandatarios.

Gómez de Celis dice que la visita "es un ejemplo de la fortaleza de este Ejecutivo"

Según Presidencia del Gobierno, durante el fin de semana Angela Merkel conocerá también "la belleza del paraje natural del Parque de Doñana y la labor que allí se realiza para la defensa y recuperación de especies amenazadas, como el lince ibérico".

La canciller alemana es una asidua visitante de distintos lugares de España, desde la isla de la Gomera donde pasó sus vacaciones de Semana Santa el pasado mes de abril, a la visita que hace cuatro años realizó a Santiago de Compostela, donde recorrió junto a Mariano Rajoy un tramo del Camino de Santiago.

La reacción a la visita de Merkel en Huelva no se ha hecho esperar. Así, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, manifestó en la capital onubense que la visita de Angela Merkel demuestra "la fortaleza y el liderazgo europeo que ha logrado Pedro Sánchez en muy poco tiempo". "En 60 días, el presidente del Gobierno de España se ha convertido en una referencia internacional y por valores muy positivos, relacionados con la solidaridad o con el europeísmo de España y su Gobierno". El delegado añadió que esto no solo se circunscribe a las reuniones que se vienen manteniendo en el ámbito europeo, sino que se pone de manifiesto con en esta visita de Merkel en Doñana, "que, sin duda, va a ser un estrechamiento de lazos en esos dos aspectos, la solidaridad y el europeísmo que Pedro Sánchez traslada a todos los países europeos".

No tan entusiasta se mostró el presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, quien pese a que señaló que los onubenses "estamos encantados de que el presidente venga a descansar a Doñana", también reclamó "que se preocupe por nuestros problemas", ya que a su juicio "no ha mostrado ninguna sensibilidad con la provincia de Huelva". González denunció el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez y recordó que el año pasado, en los incendios del entorno de Doñana y de Moguer, "hubo una presencia permanente del Gobierno del PP y tanto los ministros de Interior y de Empleo como el delegado del Gobierno estuvieron al pie del cañón haciendo un seguimiento de la evolución de los incendios". El dirigente popular señaló que la entonces ministra de Agricultura y Medio Ambiente visitó Huelva tras el incendio "para anunciar medidas y ayudas para paliar los efectos en las comarcas afectadas". "Aquí no ha venido ningún ministro a interesarse por los trabajos ni a apoyar a los efectivos de extinción, lo que demuestra que la grave situación de los incendios en Huelva no es de interés para el Gobierno socialista".