El PSOE pide conocer la superficie "exacta" de cultivo a legalizar con la proposición de Ley de la Corona Norte

El secretario de Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Juan Antonio García, ha pedido a la Junta de Andalucía información para conocer "cuál es exactamente la superficie que se pretende legalizar con la proposición de Ley de la Corona Norte" y "en qué condiciones". García ha recordado que el pasado 9 de febrero se debatió la admisión a trámite en el Parlamento de Andalucía, que salió adelante con 59 votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, por lo que considera que esta información es "de vital importancia" para que "todas las partes interesadas tengan conocimiento, debido la relevancia de este asunto y a todo el revuelo mediático que se ha generado, que no hace nada más que perjudicar la provincia de Huelva y al sector agrícola", ha aseverado.

"Pedimos esta información porque se han estado dando diferentes cifras y hasta el día 22 de febrero no hemos tenido el primer pronunciamiento oficial del Gobierno de la Junta de Andalucía con respecto a esta proposición de Ley, donde a través del secretario general de Medio Ambiente contesta al embajador representante permanente de España para la Unión Europea en relación al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

En ese escrito, según el responsable socialista, se dice "abiertamente" que "no se trata de 1.600 hectáreas como aparece en la proposición de Ley y que solo permitirá el reconocimiento de suelo agrícola de regadío de una extensión de 748,60 hectáreas", por lo que ha insistido en que, "si tal y como dicen tienen claro esos datos", desde el PSOE de Huelva quieren "conocer dónde se encuentran ubicadas esas hectáreas y que se diga qué polígonos, parcelas y municipios corresponden a cada una de esas hectáreas".

En este punto, ha explicado que al PSOE le "sorprenden varias cuestiones" del escrito y han pedido que se "aclare" y "explique" porque se dice que "la proposición de Ley no es iniciativa del Gobierno andaluz", así como que "desconoce si el texto definitivo será aprobado, cuando son ellos mismos quienes han presentado y aprobado con los votos de sus parlamentarios"."Acaso los 59 parlamentarios que votaron a favor la admisión a trámite no están seguros de votar a favor el texto definitivo", se ha preguntado García antes de exigir que "si es así que se lo digan a los agricultores y, si no lo es y lo tienen claro, que se lo digan a Europa".

En este sentido, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "quiere quedar bien ante la Unión Europea y ante los agricultores", toda vez que considera que "debe ser claro y decir la verdad". "Esto es muy serio y estamos hablando de la economía de muchas familias, de la economía de cinco pueblos del Condado y, por eso, desde el PSOE de Huelva le pedimos que nos diga toda la verdad y se deje de demagogia", ha enfatizado.

García ha apuntado que es "esencial" que antes de que se culmine el trámite de la proposición de Ley para votarla definitivamente en el Parlamento "se conozcan exactamente esos datos para poder pronunciarnos con conocimiento de causa", al tiempo que ha indicado que "hasta ahora el Parlamento ha desconocido todos los datos y detalles, porque se ha omitido el informe correspondiente y necesario previo a la votación", lo que, a su juicio, "demostraba ocultamiento y falta de rigor del Gobierno andaluz". "Los agricultores y los alcaldes tienen el derecho a saber qué superficie son las que se van a legalizar y exigimos que nos trasladen esta información que llevamos tiempo pidiendo", ha reiterado.

Asimismo, ha señalado que la Junta "reconoce" en el mismo escrito que "tendrá la responsabilidad de aplicar la Ley que salga aprobada" y que, por lo tanto, Juanma Moreno "tendrá que decir con total claridad a los agricultores y abiertamente si terminará aprobando la proposición de ley y a que polígonos y parcelas de los cinco municipios de Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer corresponde esas 748,60 hectáreas para también saber las 851,40 restantes tareas que se quedarán fuera".

"El Gobierno andaluz debe ser claro, no generar falsas expectativas y decir la verdad y desde el Partido Socialista de Huelva se lo exigimos. Nosotros reconocemos que el plan tiene errores y hay que resolverlos pero queremos hacerlo con seriedad y con transparencia, con luz y taquígrafos, y no con el ocultismos y el engaño que está llevando a cabo el Gobierno de Andalucía", ha concluido.