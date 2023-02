El PSOE lamenta que Andalucía pueda "perder" fondos europeos por falta de ejecución

El PSOE lamenta la "falta de ejecución presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía" de los fondos europeos, lo que "puede llevar a una devolución" por la "mala gestión de la Junta de Andalucía". Así lo ha manifestado la diputada nacional por el PSOE de Huelva y secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE de Andalucía, María Luisa Faneca.

En declaraciones a los medios de comunicación, junto a los senadores Amaro Huelva y Jesús González, la diputada socialista ha recordado que este 2023 comienza un "nuevo periodo 2021/2027 de estos fondos, tanto para la política agraria comunitaria (PAC) como para los fondos pesqueros, la agricultura o la ganadería, tan importante para Andalucía", señalando que el informe de la Cámara de Cuentas ha alertado de "algo tan grave" como que "sólo se haya ejecutado entre el 5 y el 10% de los cerca de cuatro mil millones que llegaron a la comunidad, aprobado en julio de 2020".

En este sentido, María Luisa Faneca ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "trabajó muchísimo para que llegase al país un fondo importante", mientras "el Gobierno de Moreno Bonilla parece que no despierta", por lo que ha señalado que el PSOE-A ha mostrado "su preocupación por esta falta de ejecución de los fondos Next Generation, que ahora va a coincidir con la nueva ejecución de los fondos agrarios y pesqueros de la PAC y el Fempa y también la falta ejecución de estos propios fondos".

"La PAC anterior todavía no ha sido ejecutada y nos preocupa por el desarrollo de los pueblos de la provincia de Huelva", ha manifestado Faneca antes de añadir que "se van a juntar los dos mil millones anteriores con los otros dos mil que se recibirán nuevos y si no se ha ejecutado en 2024 puede conllevar a una devolución", ha señalado.

A este respecto, ha criticado que esto "castiga a Andalucía y al propio Gobierno de España", apuntando que si ese dinero no se ejecuta "irá a otra comunidad", algo que "no se puede permitir". Por ello, ha señalado que "el grupo parlamentario del PSOE-A, a través de Juan Espadas, se ha ofrecido al Gobierno de Moreno Bonilla para trabajar conjuntamente a buscar soluciones a esa ineficaz gestión en Andalucía que nos pone en el furgón de cola".

"No podemos permitir que la agricultura no reciba el apoyo importante de la PAC ni que los fondos para la pesca y la industria lleguen tarde y estén en el límite también de su propia ejecución o que los pueblos y las organizaciones sociales no reciban ese dinero, que para eso se concibió, para que todos se recuperen de la crisis generada por la pandemia", ha remarcado.

Al hilo de ello, Faneca ha insistido en que a su formación le preocupa la "ineficacia en la gestión de estos fondos", toda vez que ha criticado que "la Junta diga que los 47 mil millones de euros que se consiguen para el nuevo periodo de la PAC es poco y que agricultores van a perder dinero", por lo que le ha pedido a Moreno Bonilla que "ejecute los fondos y no pida algo que no ejecuta.

En este punto, la socialista ha reiterado el ofrecimiento de su formación en Huelva y de su secretario general, Juan Espadas, a "ayudar y dar ideas para que se ejecuten los fondos Next Generation y de la PAC que va a venir muy bien a los agricultores y ganaderos, al tiempo que ha reprendido a la Junta "por dejar a los apicultores fuera de las ayudas cuando hay dinero de los fondos Feader".

"Ha llegado mucho dinero a Andalucía y nunca ha habido claridad en cuanto a la ejecución al no dar respuesta aunque el PSOE lo ha pedido, pero la Cámara de Cuentas avisa de que esto no puede seguir así porque no puede perder el sector productivo de Andalucía por un Gobierno andaluz ineficaz en la gestión económica", ha concluido.

Condolencias por la muerte de Luciano Gómez

De otro lado, María Luisa Faneca ha querido trasladar las condolencias del PSOE de Huelva por el fallecimiento "de un gran sindicalista de Huelva como era Luciano Gómez", secretario general de FICA-UGT Huelva, "una persona que hace poco recogió la Medalla de la capital por su trabajo sindical y también por su trabajo social en toda la provincia".