El PSOE apoya las peticiones de los agricultores sobre la nueva PAC

Tres declaraciones institucionales aborda mañana el pleno de la Diputación Provincial de Huelva que cuentan con el respaldo de los grupos políticos presentes en la Cámara provincial. Dos de ellas son resultado de sendas mociones presentadas por el PSOE y otra del diputado no adscrito.

Moción sobre la inspección técnica de infraestructuras

El diputado no adscrito lleva al pleno una moción para que los servicios técnicos de la Diputación, contando con el apoyo de colegios profesionales si fuese preciso, elaboren un catálogo de actuaciones de revisión periódica de las infraestructuras dependientes del organismo supramunicipal y que dichas revisiones las lleve a cabo personal especializado. En la iniciativa también insta a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Fomento del Gobierno central a que desarrollen una normativa de inspección técnica de las infraestructuras que de ella dependen. El diputado expone que según han informado los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros de caminos de Andalucía, actualmente las revisiones que deben pasar estas infraestructras no cumplen con los criterios técnicos y específicos. De hecho "denuncian que hay peones revisando las infraestructuras", ya que las empresas de mantenimiento no siempre emplean a técnicos para comprobar el estado de puentes, presas y puertos de Andalucía.