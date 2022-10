El PSOE de La Palma exige a la Junta la "ejecución inmediata" de las actuaciones en caminos rurales

El secretario general del PSOE de La Palma del Condado y portavoz municipal, Rogelio Pinto, ha pedido al Gobierno del PP en la Junta que "ejecute las actuaciones contempladas en el Plan Itínere en el municipio, porque los caminos rurales se encuentran completamente abandonados".

El PP "pretende engañar a la gente al anunciar inversiones que después no llevan a cabo, haciendo una campaña con promesas que realmente se las lleva el viento porque no hacen absolutamente nada. Y la realidad es que a día de hoy los caminos rurales del municipio no tienen un mantenimiento correcto y presentan un estado lamentable", ha añadido Pinto.

Así, el portavoz socialista ha recordado que en el año 2019, en el Plan Itínere se anunció el arreglo de 29 caminos rurales en 23 municipios de la provincia de Huelva, "pero la verdad es que a día de hoy no ha ejecutado ninguno", subraya.

Además, ha criticado que para dicho programa "se destinan 75 millones de euros para toda la comunidad autónoma, pero para la provincia solo 8,5 millones de euros", “una cantidad que nos parece ridícula para una provincia que es eminentemente agrícola y que necesita que los caminos rurales estén preparados para el paso de los agricultores y los frutos”.

Concretamente, la Junta anunció 350.000 euros para el arreglo del camino del Saucejo, que tiene una longitud de tres kilómetros, 800 metros y conecta el Polígono Industrial y de Ocio La Dehesa con el núcleo poblacional. “Pero hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de actuación”.

En este sentido, ha lamentado "el estado en el que se encuentra el camino de Hinojos, el cual se ha vuelto intransitable para el sector agrícola y que es muy importante porque conduce a un gran número de fincas". Se trata de un camino que fue solicitado para que se incluyera en el anterior Plan Itínere, "pero fue desestimado por la Junta". Desde el PSOE, “continuaremos reclamando inversiones para vía que es vital para la agricultura y que, además, el equipo de Gobierno prometió que se mejoraría, pero una vez más se demuestra que el PP miente”.

Este hecho demuestra “el abandono del Partido Popular al mundo rural y a los agricultores por su dejadez y por su incompetencia para gestionar este plan”. Por lo tanto, “las infraestructuras que vertebran nuestra zona rural se quedan sin esa promesa que hizo el PP. La incapacidad de la Junta de gestionar los fondos que le llegan está llevando al abandono de nuestra tierra, con una política de dejadez absoluta”, ha concluido Rogelio Pinto.