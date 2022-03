El PSOE critica al PP por el "veto" a la PL sobre la modificación del Plan de la Corona Norte de Doñana

La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, Azucena León, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Provincial, Juan Antonio García, y la secretaria general del PSOE de Almonte, Macarena Robles, han criticado la censura del PP al "vetar la propuesta del Grupo Socialista para el debate de la Proposición de Ley sobre la modificación del Plan de la Corona Norte de Doñana", que se llevará el próximo día 29 de marzo a la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz.

Así lo han puesto de manifiesto, tras conocerse que la Junta ha excluido de la lista la propuesta realizada por el Grupo Socialista, “quitando así voz al sector, a entidades, agentes sociales y agricultores que tenían mucho que decir y aportar sobre esta iniciativa del PP, Ciudadanos y Vox para ampliar la zona regable junto al Parque Nacional”.

Así, han indicado que de los agentes públicos y privados que se proponía entre todas las propuestas, han dejado fuera a 21, entre los que se encontraban cinco comunidades de regantes de los subsectores 2/17 de Almonte, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, la COAG de Andalucía, la Asociación de Regantes de Matalagrana, la comunidad de regantes de El Fresno, del Guadalquivir, así como también se quedan fuera personas y/o entidades tan importantes como el director del Espacio Natural de Doñana o la Estación Biológica de Doñana.

Asimismo, desde el Partido Socialista se ha reprochado “el uso torticero de esta Comisión y la forma de actuar de la derecha citando a esta comisión a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y dejando fuera a los delegados territoriales de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de Huelva, Álvaro Burgos y José Enrique Borrallo, respectivamente, en un intento de arrinconar al Gobierno central y no implicar a los representantes de la Junta en Huelva, algo que nos parece totalmente reprobable y que deja muy claro el manoseo de la derecha, haciendo un uso partidista, para sacar adelante esta proposición, sea como sea”.

Para el PSOE, “estamos ante una auténtica tropelía y aberración porque, además, se va a debatir una iniciativa desde el auténtico desconocimiento porque la Junta es incapaz de dar el número de hectáreas que pretende legalizar, dónde se encuentran ubicadas y qué polígonos, parcelas y municipios corresponden a cada una de esas hectáreas. Esto es inaudito”.

Para los socialistas, “lo que está claro es que la Junta no quiere debatir esta Proposición, quiere sacarla adelante con las opiniones que solo les interesan al Gobierno andaluz, y deja a estos agentes fuera porque saben que no cuentan con el respaldo y el consenso para poder regularizar esas hectáreas de las que no se sabe ni el número”.

Para los representantes socialistas, “estamos ante una auténtica tropelía y una forma autoritaria de la derecha de poder garantizarse su iniciativa, ya que su censura no es solo al PSOE sino a muchas entidades que tienen mucho que decir sobre este tema, pero a los que el Gobierno andaluz no quiere escuchar, porque teme que desmonten los engaños que la PL lleva intrínsecos, pese a las falsas palabras, una vez más, de Moreno Bonilla, de que iba a abrir el debate de esta Proposición a la participación de los agentes implicados”, han concluido.