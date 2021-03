El PSOE de Lepe pide explicaciones sobre la detención de seis policías locales en apenas un mes y medio

El PSOE de Lepe ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno sobre la investigación a que están siendo sometidos varios policías locales, en cuyo marco han sido detenidos un total de seis agentes en las últimas semanas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, infidelidad en la custodia de documento público y falsificación de documentos oficiales.

En un escrito, los socialistas leperos afirman que los vecinos se merecen una explicación por parte del Gobierno local y tienen derecho a que se les aclare qué está ocurriendo en dichas dependencias municipales, cuando ha transcurrido ya más de un mes desde que se produjeron las primeras detenciones.

El PSOE recuerda que los responsables de gestionar lo que sucede en la institución municipal son el alcalde, el popular Juan Manuel González, como "jefe máximo de la Policía Local" y como responsable del nombramiento del jefe de dicho cuerpo policial por ser un "cargo de confianza"; y la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Mariana Otero, a la que piden que dimita "en el caso de que siga sin dar explicaciones".

Por otra parte subrayan que hace ya más de un año, en el marco de una operación contra el narcotráfico en la que "se vio involucrado el hoy exjefe de la Policía Local, también se exigió al equipo de Gobierno explicaciones, y no las dio", motivo por el que a día de hoy "seguimos sin saber porque no se abrió expediente para averiguar qué sucedía, por qué no se le relevó de su cargo, por qué no se admitió su renuncia y por qué se premió dicha renuncia con una subida de sueldo".

"Por estos y otros asuntos -asegura el PSOE local- la imagen de la Policía Local de Lepe está totalmente deteriorada y los agentes han perdido su principio de autoridad, mientras que por el contrario el PP se dedica a transmitir a los agentes que el PSOE es el culpable de que no sean respetados en el pueblo".

Finalmente piden al alcalde que "transmita a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y confianza en una institución encargada de velar por la seguridad de los leperos y que cuenta con grandes profesionales".

Recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte acordó el pasado mes de febrero la puesta en libertad provisional con cargos de los dos agentes de la Policía Local de Lepe -uno de ellos el exjefe de dicho cuerpo- los cuales habían sido detenidos un día antes por la Guardia Civil.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señalaron que tras sus comparecencias en sede judicial, el Ministerio Público no interesó su ingreso en prisión provisional, y en su lugar solicitó la imposición de medidas alternativas como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida de territorio nacional. Finalmente el juez instructor dejó en libertad con cargos a ambos detenidos, a los que impuso como medidas cautelares la obligación de comparecer en sede judicial todos los lunes y jueves, la retirada de pasaporte y de las armas reglamentarias, y la prohibición de salida del territorio nacional.

Por su parte el Ayuntamiento de Lepe abrió expediente disciplinario por "falta grave" a los dos agentes, lo cual implicó la "suspensión de sus actuales funciones, aplicándose con efecto inmediato y hasta la resolución judicial".

Por último esta misma semana dicho juzgado ha acordado la puesta en libertad provisional para cinco personas, entre ellas otros cuatro agentes de la Policía Local de Lepe, los cuales comparecieron el martes como detenidos y en calidad de investigados en el marco de la misma investigación. Tras su comparecencia el juzgado decretó libertad provisional para los cinco, así como les impuso como medida cautelar la comparecencia en el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida de territorio nacional.