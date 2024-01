El PSOE de Huelva reprocha a la Junta la "deficiente financiación" que presta a los ayuntamientos

La secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, ha manifestado la necesidad de que se dé un impulso a ciertos temas que afectan a los municipios que sufren por “una deficiente financiación por parte de la Junta de Andalucía, que no atiende sus compromisos con las corporaciones locales incumpliendo reiteradamente la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en materia de cooperación económica municipal con las entidades locales”.

La participación de los tributos del Estado en las Comunidades Autónomas, conocida como la Patrica, es el principal sistema de financiación de los ayuntamientos y depende de la Junta de Andalucía. A pesar de que existe un mandato legal por el que las partidas de estos tributos deben ser incrementados anualmente, la Junta no lo hace”, por lo que, según ha asegurado, la Patrica ha perdido su peso porcentual considerablemente respecto al total presupuestario”.

Maite Rodríguez, que es también alcaldesa de Cala, ha señalado que, en los últimos cinco años, el Gobierno de España ha aumentado los recursos incondicionados de las entidades locales en un 40,93% a través de la PIE frente al aumento de solo un 8,33% de la Junta de Andalucía. Por tanto, los ayuntamientos “vamos a recibir este año un 23% de recursos más del sistema de financiación local”. Para 2024, la Junta remitirá a los municipios 530 millones de euros, una cifra “insuficiente”, ha dicho, porque si el presupuesto general sube, “entendemos que también debe incrementase en la misma medida la financiación incondicionada que reciben los ayuntamientos andaluces a través de la Patrica que hasta ahora ha sido de un incremento de menos del 2% anual, el 1,9%, cuando el presupuesto de la Junta ha aumentado en mayor cuantía”.

La también diputada provincial ha recordado que, con el último Gobierno socialista en la Junta, la Patrica creció un 1,38%, porcentaje que “ahora se ha visto reducido hasta el 1,30% en el 2022, 1,14% en el 2023 y al 1,13% en el año 2024. Para recuperar el nivel de 2018 la Junta de Andalucía debería incrementar su aportación al fondo hasta los 645 millones de euros”. Además, la recaudación ha aumentado, según los datos de agosto pasado, en 9,77%, “aumento que tampoco se va a ver reflejado en el fortalecimiento de los ayuntamientos”. Los ingresos tributarios de la Junta de Andalucía crecen desde 2018 en 7.035 millones de euros (44,5%) y la Patrica en 30 millones de euros (-34,1 puntos). En 2024 los ingresos tributarios crecen en 1.989,9 millones de euros (9,5%) y la Patrica en millones de euros (7,5 puntos menos). En este sentido, para cumplir con los ayuntamientos andaluces la Junta debería destinar a la Patrica 164 millones de euros más y la Patrica situarse en 2024 en 694 millones de euros.

Para la alcaldesa de Cala, “resulta también sangrante para los pequeños y medianos municipios el hecho de que 7 de los 10 millones de euros que incrementan la PATRICA van a ir destinados a los pueblos de más de 50.000 habitantes, que son solo 30 municipios andaluces, mientras que los 755 restantes tendrán que repartirse los otros 3 millones”.

Por tanto, el Gobierno de la Junta tiene que pensar que su presupuesto “no resuelve los problemas, porque no alcanza a todos por igual, porque no ejecuta lo presupuestado y porque se deja escapar las convocatorias de ayudas, pero sí incrementa el gasto superfluo, como la publicidad, o se sube el sueldo a todos los cargos públicos y se dedica a confrontar con el único que hace políticas que mejoran la vida y el bienestar de la ciudadanía, que es el Gobierno de Pedro Sánchez”.

La socialista ha expresado que “esta situación tiene que cambiar, porque Moreno Bonilla no puede alejarse cada vez más de los ciudadanos, dejando a los municipios sin servicios esenciales, sin los que la vida no puede igualarse a la de los municipios grandes. No podemos decir a nuestros vecinos y vecinas que si quieren tener todas las necesidades a mano y todos los servicios disponibles tendrán que irse a vivir a grandes pueblos o las ciudades. Queremos vivir en nuestros pueblos y vivir bien, con los mismos derechos que el resto”, ha terminado.