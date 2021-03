PSOE dice que el concierto con el Hospital Virgen de la Bella "no puede sustituir la apertura del chare de Lepe"

El PSOE de Huelva ha manifestado que el concierto de la Junta de Andalucía con el hospital privado Virgen de la Bella de Lepe "no puede, en ningún caso ni bajo ningún concepto, sustituir la apertura del centro hospitalario de alta resolución (Chare) de la Costa, que es prioritario, urgente, necesario e imprescindible para los más de 82.000 habitantes de la Costa occidental de Huelva".

Así lo expone en un comunicado el Partido Socialista, después de que este sábado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya firmado un contrato de emergencia con la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, gestora del Hospital Virgen de la Bella, para concertar los servicios de asistencia sanitaria complementaria para usuarios de la sanidad pública andaluza en el Distrito Huelva-Costa por un importe máximo de 2,8 millones de euros en función de su utilización y una duración inicial de tres meses susceptibles de prórroga, hasta que el Ministerio de Fomento acometa los accesos al Chare.

Por ello, desde el Partido Socialista han exigido a la Junta la terminación de este hospital público, que "tenía que estar ya en funcionamiento y que no lo está aún por la incompetencia y la desidia de un gobierno andaluz, que solo ha puesto trabas a que el chare de Lepe hubiera abierto ya sus puertas". En esta línea, han indicado que van a estar muy vigilantes con el servicio que se preste en este hospital privado, ya que este concierto "no deja de ser un parche ante la necesidad imperiosa de abrir el Chare de Lepe".

"La Junta de Andalucía, como responsable y única competente en materia sanitaria en la provincia, tiene la urgente obligación de concentrar todos los recursos públicos en la apertura del chare de Lepe. No podemos permitir que el gobierno andaluz diga que los accesos es el problema, cuando todavía no han empezado arreglar el hospital desde los últimos desperfectos y no han sacado ni siquiera a concurso la plantilla de trabajadores del hospital", ahonda el PSOE.

"El Chare de Lepe es una prioridad y aquí es donde hay que doblegar y poner todos los esfuerzos que sean necesarios, algo que el gobierno andaluz no está haciendo y que deja patente esas trabas permanentes a todo lo relacionado con la sanidad pública, que es un derecho que nos iguala a todos y que el PP quiere frenar y dinamitar", subraya.