El PSOE de Cartaya pregunta al PP por qué "ocultó durante 5 años" las supuestas grabaciones

El vicesecretario general de la Ejecutiva local del PSOE, Alejandro Chamorro, ha pedido explicaciones al PP por denunciar "ahora que hay una moción de censura y no hace cinco años" los supuestos intentos de soborno por parte del líder de la oposición, Alexis Landero. "Manuel Andrés González y el PP mienten de forma descarada y a conciencia", señala Chamorro.

El Partido Popular y el actual alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, tienen que "dar muchas explicaciones a la ciudadanía de Cartaya, porque, por alguna razón que desconocemos, han ocultado durante cinco años unos supuestos hechos, que según él, ocurrieron. ¿Qué están escondiendo?".

Alejandro Chamorro ha pedido a Manuel Barroso que "no se esconda, porque tiene que explicar los motivos y su papel en todo esto". En 2015, "ya habló en reiteradas ocasiones sobre esta supuesta grabación amenazando que la llevaría al Juzgado. Sin embargo, la denuncia nunca se presentó". Chamorro sostiene que "si pensaba que se había cometido un presunto delito su obligación era acudir a los tribunales inmediatamente, como así le solicitó Alexis Landero en reiterados plenos, incluido el PSOE a través de un burofax, ¿por qué no lo hizo?".

Otra de las grandes incógnitas que plantea el PSOE es que "si el 31 de julio de 2015 se aprobó en el pleno municipal de Cartaya un acuerdo para crear una comisión de investigación donde se pudiera analizar y escuchar la grabación de forma íntegra, ¿por qué esa comisión nunca se llevó a cabo a pesar de que PP e ICAR tenía mayoría absoluta en el ayuntamiento y, por lo tanto, estaría controlada en su funcionamiento y en el de sus conclusiones por su equipo de gobierno?, ¿por qué no se reunió esta comisión para su constitución el 7 de octubre de 2015 tal y como estaba aprobado por el pleno?"

Según Chamorro, de todo ello se despeja que "el actual alcalde tiene algo que esconder". Por ello, ha apuntado que “Manuel Andrés González y el PP mienten de forma descarada y a conciencia, intentando hacer ver que los hechos son continuados pero no actuaron en su momento y solo lo hace cuando la mayoría absoluta del pleno le presenta una moción de censura".

El PSOE duda de la veracidad del contenido de las grabaciones puesto que "¿Por qué Manuel Barroso no ha ido a la Fiscalía y al Juzgado durante todo este tiempo?, ¿Tiene algo que ocultar?, ¿Hay algo en las grabaciones que le perjudica? ¿Por qué la comisión de investigación que aprobó el Ayuntamiento de Cartaya el 31 de junio de 2015 para analizar la grabación no llegó a celebrarse nunca?, ¿Qué escucharon en la grabación para que el día 7 de octubre la comisión de investigación no se constituyera?, ¿Qué solicitó Manuel Barroso en aquél encuentro que no aparece en las grabaciones? Y la otra gran pregunta que el PP debe responder es si se ha entregado en el Juzgado la grabación original completa o una copia con cortes, manipuladas, eliminando aquellos momentos que les puedan perjudicar".

Por último, Chamorro ha querido recordar al Partido Popular "su doble moral, su infinita hipocresía" al considerar que "no tiene empacho en atribuir conductas irregulares al adversario político aun sabiendo que es falso y, sin embargo, no tiene ningún pudor a la hora de garantizarse la gobernabilidad, como en el ayuntamiento de Málaga capital con un tránsfuga en la Diputación de Málaga incorporándolo al equipo de Gobierno del PP, a pesar de que es diputado no adscrito".