El PP pide la dimisión de Caraballo por "su implicación" en la caso de la moción de censura

El PP ha exigido la dimisión del secretario general del PSOE, y a su vez presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, por su implicación en el caso de la moción de censura de Aljaraque, en el que permanece como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho y a punto de someterse a juicio una vez acabada la fase de instrucción.

Ayer lo solicitó el portavoz de la dirección provincial del PP, Juan Carlos Duarte, tras la valoración realizada por Caraballo de su situación judicial. El portavoz de la dirección provincial insistió en que "no nos parece adecuada la actuación del secretario general del PSOE de Huelva, más aún cuando el PSOE se ha dedicado durante años, y en los últimos meses aún más, a dar lecciones de moral política a todos los que se movían a su alrededor". "El señor Caraballo, después de muchos meses callado, no ha sido capaz de dar explicaciones convincentes a los ciudadanos" por lo que, para el PP, "y ante los próximos procesos electorales, no es lógico que alguien que está bajo el foco de la justicia pueda permanecer ni un minuto más en su puesto". Por ello, recalcó Duarte, "exigimos la dimisión del secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo".

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha incoado por el procedimiento de juicio ante el Tribunal de Jurado el caso del presunto soborno a dos ediles de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Aljaraque para abortar la moción de censura, caso por el que está investigado el propio Caraballo y ambos ediles, entre otros.