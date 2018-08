El PP no aclara la razón por la que no hubo concesiones de agua en marzo

En esta línea, Romero expresó que no hay ninguna razón para no hacer la concesión. Y por eso va a solicitar la comparecencia de la ministra en el Congreso de los Diputados para que "dé explicaciones sobre la situación de los regantes del Condado y aporte soluciones definitivas a la lamentable situación". Y es que según el diputado nacional se está cometiendo un "grave atentado" a toda la economía del Condado, hacia el "empleo" y contra la "paz social de estos municipios". También indicó Romero su temor ante una política por parte del PSOE "de desmantelamiento de la agricultura del Condado" porque "se está empujando a los agricultores" a que se vayan de la comarca.

"Seguramente porque se estaría tramitando la prórroga", fue la única frase que declaró ayer el diputado nacional del PP, Carmelo Romero, al ser preguntado por la razón por la que el Gobierno del Partido Popular no renovó la concesión provisional de agua para los regantes del Condado, que finalizó en marzo. Desde el último día del tercer mes del año transcurrieron abril y mayo antes de que Pedro Sánchez tomase el mando de la Moncloa. Un tiempo en el que gobernaba el Partido Popular y durante el que tampoco llegó una solución al respecto y beneficio de los agricultores del Condado onubense que ahora sí que exigen. Ayer se subió al atril el popular Carmelo Romero para indicar que el Ministerio para la Transición Ecológica, a cargo de Teresa Ribera, "no les ha renovado las concesiones de agua temporales con las que contaban", un hecho que ha provocado que cerca de 500 hectáreas no tengan una fuente hídrica, desde esta semana, para abastecer las siembras de arándanos y frambuesas.

El PSOE contesta al diputado

Tras las declaraciones de Carmelo Romero en la rueda de prensa, el PSOE salió al paso para recordar a los populares que las concesiones provisionales de agua caducaron el pasado 31 de marzo y que "el único responsable es el anterior Gobierno del Partido Popular" ya que "tuvo dos años para que las concesiones pasaran a ser definitivas y no hizo nada", explicó el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE onubense, Pepe Fernández. Por esta razón, Fernández preguntó a Romero "por qué no pidió las concesiones con la misma energía a su partido cuando gobernaba". Y es que según el también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, el Partido Popular onubense "ha estado callado desde el 31 de marzo porque sabe que su Gobierno no había hecho absolutamente nada". Sin embargo, "ahora tienen la desvergüenza de exigir que el nuevo Gobierno del PSOE haga en dos meses lo que el PP no ha hecho en dos legislaturas". Asimismo, Fernández confía en que el Gobierno socialista "sabrá solucionar este problema", ya que con el PSOE "los agricultores tienen la garantía de contar con un aliado a sus justas reivindicaciones, que son las mismas que hemos demandado los socialistas desde el principio".