El PP invita al PSOE a presentar enmiendas a la proposición de Ley sobre la Corona Norte de Doñana

El Partido Popular invita al PSOE a presentar enmiendas a la proposición de Ley para la mejora de la ordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana. El presidente de PP de Huelva, Manuel Andrés González, recordó que el plazo finaliza el próximo 22 de junio. Subrayó que "el Partido Socialista tiene una oportunidad única, el miércoles pasado empezó a contar el plazo para la presentación de enmiendas para mejorar el texto. Esta formación política está encantada de recibirlas, leerlas y, si no se desvía del objetivo: salvaguardar Doñana y proteger a los agricultores, serán recibidas con los brazos abiertos".

González indicó que de momento "no ha habido ninguna aportación" por parte de los que están en contra de la proposición, "para enriquecerla o mejorarla". Respecto a la comisión que analizó en el Parlamento andaluz la proposición de ley sobre regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana destacó que comparecieron 22 agentes sociales (técnicos de la administración andaluza, alcaldes de los municipios afectados, agricultores, sindicatos, patronal, asociaciones de empresarios y agrícolas, ecologistas) y "prácticamente todos coincidieron en algunas cuestiones, por un lado, que existe un problema en torno al Plan de la Corona Norte aprobado en el año 2014, y también en que se le estaba creando un agravio a cientos de agricultores afectados por el plan, aprobado por anteriores gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía".

El presidente de PP de Huelva apuntó que "la mayoría de los comparecientes reconoció que se cometieron errores y que se sigue produciendo situaciones de injusticia a muchos agricultores con la entrada de vigencia de ese plan". Explicó que "esto lo manifestó rotundamente la persona que fue jefa de servicio de gestión de Medio Natural de la Delegación territorial de Huelva cuando entró en vigor el plan y, por tanto, fue la persona encargada de la ejecución del plan, que literalmente reconoció que no se contó con la opinión de la Delegación territorial para la elaboración del plan sino que se elaboró íntegramente desde los servicio centrales de la Consejería y una vez que el plan aprobado llegó a la Delegación los propios técnicos detectaron errores y situaciones de injusticia para los agricultores", e incluso que había "errores cartográficos".

González incidió en que "han pasado nueve años sin solventarse estos problemas y ahora hay un Gobierno que quiere solucionarlo de la mejor manera posible, con una línea roja: la salvaguarda de Doñana; otros parecen que no quieren colaborar, que quieren hundir la economía de la provincia".

Aparte, comentó que muchos comparecientes manifestaron que la proposición de Ley "sí que viene, en gran medida, a solucionar esas situaciones de injusticia producidas por el Plan de 2014. La técnica que ejecutó el Plan de 2014 también reconoció que para nada la iniciativa presentada por el PP perjudicaba al Parque Natural de Doñana", a lo que añadió que "la inmensa mayoría de los comparecientes reconoció que, si por parte del Gobierno de España se hubieran ejecutado las obras hidráulicas comprometidas con la provincia, se hubiera aliviado sobre manera el Parque Natural de Doñana. Por tanto, por culpa de la incompetencia de Pedro Sánchez y de no ejecutar las obras de obligado cumplimiento se está perjudicando el Parque Natural de Doñana".

Por otra parte, "la inmensa mayoría reconoció que la campaña de desprestigio hacia los frutos rojos orquestada por la izquierda en España y en Andalucía no se ajusta a la realidad". También se reconoció "el daño indiscriminado y la criminalización que se le está haciendo a los agricultores de Huelva en general y en particular del Condado por parte de la izquierda del país, pero de forma muy especial por parte del presidente del Gobierno España y de la vicepresidenta. Ha quedado demostrado que al PSOE no le importa nada la agricultura ni los agricultores de Huelva".

Señaló que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estaba convocada a la comisión "para que aportase soluciones a los agricultores agraviados por el Plan de 2014 y tuvo la desfachatez política de no comparecer pero sí seguir criticando la proposición de ley, lo que pedimos es que aporte soluciones, que diga en qué se puede mejorar el texto, eso es lo que esperábamos de Ribera en esa comparecencia. Con su incomparecencia se demuestra que lo único que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE con este tema es hacer ruido político, no les importa absolutamente nada ni la agricultura ni los agricultores de Huelva, ni, por supuesto, tampoco, el Parque Natural de Doñana".

El presidente de PP de Huelva señaló que "algo parecido ocurría con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que también estaba citado y tampoco compareció, estas son las soluciones que aportan el Gobierno de España y el presidente de la Confederación. El partido Socialista en Huelva tiene que hablar claro y decir si está al lado de los agricultores de Huelva o al lado de Pedro Sánchez y, por tanto, en contra de la agricultura y de los agricultores de Huelva. Desde el minuto uno tanto el PP de Andalucía, que es el que promueve esta iniciativa, como Juanma Moreno, siempre han tenido la mano tendida para el diálogo, para el consenso". Indicó que Moreno "está deseando sentarse con el Gobierno de Sánchez para saber qué aportaciones hace a esta iniciativa".

Recalcó que "el único objetivo que tiene el PP con esta iniciativa es solucionar un problema, que provocó en 2014 un Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, y proteger Doñana. Insistió en que el agua llegará a los agricultores una vez que se hayan ejecutado las infraestructuras hídricas, "que los agricultores puedan regar con agua superficial y así poder aliviar el acuífero de Doñana, eso es el único objetivo, solucionar el agravio a los agricultores y proteger Doñana".