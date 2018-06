El PP pide a la Junta las ayudas extraordinarias para las playas

El vicesecretario de comunicación del PP de Lepe, Jesús Toronjo, ha criticado las últimas declaraciones de la actual presidenta del Partido Socialista de Lepe, María Bella Martín, en las que acusaba al equipo de gobierno de dejadez al no solicitar las ayudas para el equipamiento de playas y catástrofes, a las que el municipio no puede acogerse al no cumplir los requisitos, por lo que ha pedido que "el PSOE de Lepe deje de confundir a los ciudadanos mediante mentiras". El PP pide a la Junta que invierta las partidas extraordinarias con las que se comprometieron a ayudar a las playas.

Tras presentar la documentación relativa a las distintas subvenciones que mencionó el PSOE, Toronjo ha enumerado las distintas ayudas, de las cuales el Ayuntamiento de Lepe no puede beneficiarse puesto que están destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que el municipio lepero cuenta con un censo de 28.209, de modo que supera el límite de población para poder acogerse a las subvenciones.

Según Toronjo, también ha sido denegada otra puesto que la Junta de Andalucía considera que el arreglo de pasarelas de madera, módulos de baño y otros desperfectos ocasionados por el temporal no son considerados de "servicios públicos locales obligatorios, básicos o esenciales".