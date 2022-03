El PP de Huelva denuncia la falta de atención al campo, los pescadores y el transporte

Lepe ha sido el escenario elegido por los populares onubenses para iniciar una campaña que exige al Gobierno una bajada de impuestos de la electricidad y el combustible. Con la huelga de transportistas y el amarre de la flota como telón de fondo, el Partido Popular ha calificado de "dramática" la situación en la que se encuentran muchas familias y sectores productivos de la provincia de Huelva.



El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha repartido este martes octavillas en el municipio en el marco de esta campaña, una acción en la que ha estado acompañado por el presidente local y alcalde de Lepe, Juan Manuel González, y el secretario local, Adolfo Verano.



González ha acusado al Gobierno socialista de estar “alejados de la gente” y de “mirar para otro lado” ante la imparable escalada de precios, una circunstancia de la que acusan al Ejecutivo, que, consideran, “es incapaz de tomar medidas inmediatas para no dañar al sector primario de nuestra tierra al que se le suma el conflicto del transporte”.



El dirigente popular ha lamentado que el Gobierno del PSOE y Podemos no atienda la “demanda de auxilio” del campo, que “salió a la calle para pedir medidas que eviten su ruina”, los pescadores, que han amarrado su flota, y un sector del transporte, que “toma las carreteras”.



González ha pedido también “responsabilidad y que deje de mentir echándole la culpa a la invasión de Ucrania”, cuando los ciudadanos “llevamos padeciendo hace meses la escalada del precio en la luz, los combustibles, el gas o en la cesta de la compra”. A su juicio, “no hay empresa, hogar, ni autónomo que pueda resistir la subida de precios que estamos sufriendo por culpa de la inacción de un Gobierno que nos tiene acostumbrados a delegar la responsabilidad, a no tomar medidas y cuando lo hace a llegar tarde y mal”.



El popular ha remarcado que “urge bajar los impuestos y articular ayudas directas como ya han hecho hace una semana otros países para ayudar a estos sectores afectados, y no esperar al día 29 de marzo para anunciarlas porque puede ser muy tarde”.



Como conclusión, el presidente de los populares andaluces ha señalado que “cada día que pasa sin que el Gobierno del PSOE tome medidas para frenar este nivel de precios es una absoluta tragedia para miles de familias onubenses, empresas y autónomos de nuestra tierra, que no llegan a fin de mes”.