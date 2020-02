El PP achaca a la mala gestión del equipo de Gobierno la subida del IBI en Valverde del Camino

El PP de Valverde del Camino ha asegurado que las alegaciones a las ordenanzas fiscales las presentaron los vecinos de los cuatro núcleos periféricos del municipio, así como que el equipo de Gobierno presentó fuera de plazo la reducción en el tipo del valor catastral por lo que ahora habrá que pagar una subida del 3% del IBI.

El portavoz del PP, Manuel Cayuela, ha aclarado que el equipo de Gobierno solicitó en julio del pasado año incrementar los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana un 3% y para ello inició los trámites. El equipo de Gobierno explicó entonces que el aumento se compensaría con una reducción del tipo de gravamen del IBI y que se rebajaría del 0,75% al 0,73.

Sin embargo, la ordenanza incluía la supresión de una bonificación que se viene aplicando desde hace 16 años y que afectan a los núcleos de Los Pinos, Puerto Blanco, Montes de Tablada y Los Campillos, lo que implicaba una subida de hasta un 235%.

Ante esto, los vecinos presentaron alegaciones a las ordenanzas fiscales. Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 10 de febrero la ordenanza, pero lo hizo fuera de plazo, ya que tenía que entrar en vigor el 1 de enero como marca la ley.

Cayuela asegura que las alegaciones presentadas han sido promovida por los vecinos de los núcleos residenciales y no por el PP

Cayuela señala que en ningún momento el PP ha promovido las alegaciones, sino que la iniciativa fue de los vecinos de los cuatro núcleos residenciales al sentirse perjudicados. Un informe del interventor del Ayuntamiento apunta a 40 alegaciones del grupo vecinal y en ningún caso al PP, añade.

Según el portavoz popular, la responsabilidad corresponde la Ayuntamiento al incluir en la orden por un lado la subida del catastro de un 3% y por otro la supresión de la bonificación a los núcleos, que antes estaban exentos de pagar hasta el 75%.

Por el momento, en 2020 éstos no tendrán que abonar más por el recibido de sus casas pero tampoco el Ayuntamiento podrá aplicar la disminución del tipo y por tanto solo será efectiva la subida del 3%.

Para Cayuela, siete meses después del anuncio PSOE y Adelante “no han hecho su trabajo” y al mismo tiempo “pretenden culpar” a las alegaciones presentadas por los vecinos que “legítimamente han luchado para que no se les suba”. “Intentan culpar a los vecinos y al PP y han tenido siete meses para hacer efectiva la compensación de la subida y no lo han hecho. Lo han aprobado fuera de plazo cuando ya no se puede aplicar”, apunta.

“El informe de intervención –añade– les ha dado la razón y tienen motivos para que la modificación de la bonificación no se lleve a cabo”. “En cualquier caso, de momento los ciudadanos van a tener que pagar impuestos por encima del IPC, lo contrario que vendieron en el programa electoral”, concluye.