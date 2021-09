El PP llevará al pleno de Diputación una declaración institucional en defensa de la Gesta Colombina

El PP llevará al próximo pleno de la Diputación una moción para aprobar una declaración institucional en la que solicita el apoyo unánime de todos los partidos representados en defensa del Descubrimiento y la Gesta Colombina. "La provincia de Huelva, a lo largo de los años ha atesorado un rico patrimonio, cultural gastronómico, intelectual, empresarial, etc… El esfuerzo de muchos onubenses ha hecho que a día de hoy podamos gozar, sin duda, de una de las provincias, que aun siendo desconocida para muchos habitantes del planeta, sea una joya y puede decirse que un paraíso. Gozamos, los onubenses, de una calidad de vida envidiable", señala el escrito.

La formación que preside Manuel Andrés González reclama que "Huelva necesita el apoyo de las administraciones, necesitamos infraestructuras, promoción y sobre todo una mirada que reconozca nuestro papel en el desarrollo presente y futuro de España y del mundo. Es muy grande el esfuerzo de nuestros Ayuntamientos, de la Junta de Andalucía y en determinadas ocasiones del Gobierno de España, para afianzar esta presencia de Huelva en el Mundo".

La declaración continúa: "Pero Huelva, que como hemos dicho tiene un potencial importante, en Turismo, gastronomía, desarrollo empresarial (industria, agricultura, ganadería…), es conocida en el mundo por algunos grandes hechos históricos, pero sobre todo por ser cuna del descubrimiento de América. Cristobal Colón partió del Puerto de Palos de la Frontera el 3 de Agosto de 1.492, fueron marinos de Huelva, de Moguer, de San Juan del Puerto, de Lepe, etc… amen de otros oficiales, marineros, grumetes y personal especializado, que provenían de otros puntos de la geografía española e incluso de otras nacionalidades. Esto último nunca ha sido negado por los habitantes de Huelva, que, con su carácter inclusivo, consideran que toda aportación externa es un enriquecimiento para la causa que atañe en el momento, pero sobre todo es un enriquecimiento cultural para toda la provincia de Huelva. Además al ser un hecho objetivo, carece de sentido cualquier interpretación subjetiva del mismo. Éste y otros tantos datos objetivos que deben estar fuera cualquier debate, por ser incuestionables".

El PP, en su declaración institucional, prosigue "nos encontramos, pues, ante el Hecho más grande de la Historia moderna, solo comparable, aunque no en el mismo plano, con la llegada del hombre a la luna. El Descubrimiento de América, es, sin duda una hazaña de proporciones majestuosas, realizada por el ímpetu y tesón de un hombre, que tuvo la determinación. Por unos Reyes Católicos que creyeron en el proyecto, por unas instituciones, laicas y religiosas que se entusiasmaron con la idea de que una hazaña de estas proporciones era posible. Por unos hombres que ayudaron y contribuyeron a la dotación de las embarcaciones y que conformaron las tripulaciones, que tuvieron el arrojo y la gallardía de salir a un mar desconocido rompiendo cualquier limite humano hasta entonces alcanzado por el hombre. Y todo ello transcurrió en unos años y meses anteriores al 3 de Agosto de 1492, día en el que, según reza, el libro dice bitácora del posteriormente Almirante Cristobal Colón, que un viernes del tercer día de Agosto parte del Puerto de Palos de la Frontera con rumbo, primero a Canarias y luego a emprender la mayor gesta del mundo moderno. Esto constituye un dato, irrebatible e incontestable que jamás puede ponerse en duda por ninguna institución o persona". "Hemos contemplado como con pretensiones partidistas, o de carácter provincial, se intenta reescribir la historia, con una nueva visión que favorezca un relato distinto, que llega incluso a tergiversar el relato hasta los mas profundos confines del dato objetivo, irrefutable e incontestable. Intentando relegar a la provincia de Huelva a un ostracismo trasnochado, apartado y, en definitiva, ninguneado. Como representantes institucionales, no lo podemos permitir", prosigue.

En su declaración, el PP denuncia que "en las últimas semanas el alcalde de Sevilla, el Sr. Juan Espadas, ha realizado manifestaciones que contravienen datos y hechos que directamente atentan no solo contra la Historia, lo que pone de manifiesto, o bien un desconocimiento total y absoluto de la Historia de España, o bien esconde un interés particular de querer reescribir la Historia en beneficio propio, sino que señalan y perjudican a Huelva. Ello es reprochable en cualquier dirigente político". Por ello recalca que "Huelva es cuna del descubrimiento como provincia, nuestros hombres se fajaron en una batalla contra los elementos para escribir una página gloriosa de la navegación. Fundamos cuidades, universidades, enseñamos, ayudamos y sobre todo, contribuimos a un crisol de culturas para un mundo más global. Eso se hizo desde Huelva, porque Colón salió de Palos de la Frontera y Palos de la Frontera, no está en ninguna provincia distinta a la de Huelva".

Es por ello que "la Excma. Diputación Provincial de Huelva ha de manifestarse en favor de la defensa de los intereses de la Provincia que es su máximo objetivo. Poniendo de manifiesto que la Historia, no puede tergiversarse. Que los datos objetivos son datos incontestables y que rechazamos de plano las manifestaciones del Sr. Espadas. Alcalde de Sevilla en relación al papel de nuestra provincia en la mayor gesta del hombre en la Historia moderna, El descubrimiento de América. Colon Salió de Palos y Palos de la Frontera está en Huelva".