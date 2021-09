El PP de Almonte considera "cínico" al equipo de Gobierno de Almonte por pedir "responsabilidad y ejemplaridad" en el Día Internacional de la Democracia

“Es muy importante, especialmente aquí, en este pleno representativo de la voluntad popular, que estemos a la altura de la responsabilidad que asumimos con nuestro papel institucional, que debe ser ejemplarizante de las actitudes y los comportamientos públicos que realmente necesita nuestra democracia, un bien que debemos valorar y transmitir a las próximas generaciones (…)”. Así reza el sexto párrafo de la declaración institucional que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte pretende aprobar en el próximo Pleno, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Democracia.

Y esto no tendría mayor trascendencia sino fuera porque "este fragmento en concreto ensalza todo aquello que el actual equipo de Gobierno no es: ni responsable ni ejemplarizante de las actitudes y los comportamientos públicos", comenta Rocío Martínez, portavoz de los populares en el ayuntamiento almonteño. "No pueden enarbolar responsabilidad ni ejemplaridad alguna quienes, por un lado, ignoran y esquivan los códigos éticos de sus propios partidos (PSOE y Mesa de Convergencia) y, por otro, consienten e incluso propician que personas bajo sospecha sigan ocupando un cargo público a sabiendas de lo que ello supone, ensuciando el buen nombre de la institución y entorpeciendo su funcionamiento", afirmó la edil almonteña en una nota de prensa. "Es cuanto menos cínico tratar de dar lecciones de ejemplaridad y responsabilidad a una sociedad que hace tan sólo unas semanas ha tenido que presenciar cómo se premiaba al sospechoso e incumplidor -que atesora más competencias-, pisoteando para ello la dignidad y arrebatando la legítima autoridad pública de quienes han demostrado una trayectoria intachable en sus funciones como concejalas del Partido Popular", añade.

El Gobierno en minoría de la localidad, que incluye en sus filas, a un concejal procesado por dos presuntos delitos, uno de prevaricación y otro contra el patrimonio natural, "pretende que el Partido Popular, al que ha expulsado del Ejecutivo por pedir que se cumpliera con los códigos éticos de las formaciones que conformaban el ejecutivo, dé su aprobación a un documento que contiene semejante burla al espíritu de la Democracia y a lo que debería ser el comportamiento honrado de un servidor público".

"El Partido Popular no va a ser cómplice de semejante insulto a la ciudadanía, muy a su pesar, ya que la celebración en sí misma constituye para este partido, constitucional y demócrata por principio, un hecho necesario, y la difusión de los valores de la Democracia a la sociedad y el recuerdo del esfuerzo que su consecución ha precisado, absolutamente imprescindible", prosigue Martínez, que lamenta que "se enturbie esta conmemoración con un texto tan desacertado e inapropiado teniendo en cuenta la vergonzosa situación que amparan la Coordinadora de Mesa de Convergencia y su alcaldesa".