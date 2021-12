La ONCE deja 350.000 euros en la provincia de Huelva

El Sorteo de la ONCE dedicado ayer, 13 de diciembre, a la festividad de Santa Lucía, patrona de la ONCE y de las personas ciegas, ha llevado una parte de su fortuna a Almonte, donde Mario Rodríguez ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 350.000 euros en el municipio onubense.

Rodríguez, que es vendedor de la ONCE desde 2012, suele vender a las puertas de la ermita del Rocío, donde en 2018 repartió 17,3 millones de euros con el Extra del Padre de la ONCE, pero como la Virgen se encuentra estos meses en la iglesia de Almonte, ha cambiado su punto de venta a la calle Ajolí, a las puertas de un supermercado, en el centro de la localidad.

“Yo tenía muchas ganas y mucha ilusión en dar otro premio -afirma-. Hay que tener actitud y quererlo, eso ayuda mucho. Yo desde luego tengo la ilusión del primer día -añade-, y todos los días me levanto mirando los premios que he repartido a mis clientes, que veo que les hace falta porque la situación económica no es muy buena”. Mario Rodríguez reconoce que le ha hecho “especial ilusión” haber dado un premio mayor en el Día de Santa Lucía. “Ese ya no se me va a olvidar nunca, que di premio un 13 de diciembre, porque es una fecha muy especial para nosotros”, afirma. “Ahora vamos a ver si damos también el de Navidad, que me hace mucha ilusión, porque está el premio muy repartido y 400.000 euros viene muy bien a todas las familias”, concluye.

Sentir que puedes nos hace capaces es el lema que presidía el motivo de este cupón y toda la programación de actividades con el que la ONCE ha celebrado este año Santa Lucía, después de la suspensión del año pasado por la pandemia. Un lema que quiere demostrar que es la actitud de las personas ciegas o con otra discapacidad la que permite superar las barreras que la vida pone por delante además de ser el motor de su realidad cotidiana, en la que el Grupo Social ONCE suma y acompaña. El resto de los premios del sorteo del lunes tuvieron como destino Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.