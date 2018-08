Nuevo incendio chabolista en Lepe

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lepe también señaló a esta redacción que en principio no se ha contemplado el realojo de los afectados en instalaciones municipales, como ha sucedido en anteriores ocasiones, ya que estos se fueron reinstalando durante la mañana bien en la parte de este mismo asentamiento no afectada por las llamas, bien en otros asentamientos de la localidad, lo cual también confirmaron a Huelva Información las ONG que se desplazaron a la zona.

Los daños personales no fueron a más porque en esta época del año, con todas las campañas agrícolas prácticamente concluidas, es menor el número de personas que habitan en el asentamiento afectado y porque la zona fue desalojada nada más iniciarse el incendio.

El fuego se inició hacia las 6:20 en una de las chabolas de cartón, madera y plástico de dicho asentamiento por causas que aún se desconocen y se saldó con dos personas con quemaduras leves que fueron atendidas in situ por los servicios sanitarios desplazados a la zona, según señaló a Huelva Información sobre el terreno el teniente de alcalde del Consistorio lepero, Bibiano Oria.

IU critica el olvido institucional hacia los inmigrantes

Rafael Sánchez Rufo, coordinador provincial de IU en Huelva, aseguró ayer en un comunicado que este incendio "demuestra que a las administraciones públicas onubenses poco o nada les importan las condiciones de vida de las personas que malviven en chabolas en la provincia" porque "a la vista está que no se ha tomado absolutamente ninguna medida para evitar que cientos de personas tengan que afrontar a diario unas condiciones de vida indignas, penosas y sujetas a peligros continuos, como incendios como éste que llevan repitiéndose de manera continua desde hace mucho tiempo". Además, recordó que este asentamiento ya ha sufrido numerosos incendios durante los últimos años, "a pesar de lo cual cada vez que esto sucede las personas que allí viven se ven obligadas a volver a levantar las chabolas en condiciones totalmente precarias, mientras las administraciones se limitan a anunciar planes que no son más que propaganda vacía y sin ningún resultado, que luego no sirven para adoptar ninguna medida concreta para facilitar a la población migrante que allí vive unas condiciones de vida dignas y seguras, así como que puedan disponer de alojamientos dignos".