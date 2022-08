Nuevo corte de suministro de agua en Cumbres Mayores

La empresa pública Giahsa ha anunciado un nuevo corte de suministro de agua a la población de Cumbres Mayores este domingo de 18:00 a 7:00, a causa del “acusado” descenso de las reservas y pese a las restricciones aplicadas.

Giahsa ha señalado a través de su perfil de Facebook que hasta que no se consigan unos niveles “aceptables” en los depósitos “no podremos volver a la situación anterior”, esto es, a establecer las restricciones de 22:00 a 7:00. Asimismo, desde la empresa pública de agua onubense insisten en solicitar “la colaboración de todos a la hora de tener unas pautas de consumo responsable y no emplear el agua en usos que no sean estrictamente necesarios”.