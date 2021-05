Nerva envía 3.000 sobres con tierra a los parlamentarios andaluces por los residuos de Montenegro

“A pesar de todos los obstáculos que tendremos que superar a lo largo de este camino, sólo existe una certeza, cada vez somos más los que compartimos preocupaciones, los que hemos decidido plantar cara, los que no estamos dispuestos a que el odio y el miedo impidan nuevamente la unión de un pueblo. El tiempo de las trincheras y los enfrentamientos quedó atrás. Ya no hay dos bandos. Hoy, la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Nerva están en contra de la nueva ampliación del vertedero y a favor de su cierre definitivo”, concluyen.

“No importa que no estés en Nerva, en nuestras paginas tendremos modelos de cartas, para que se impriman y pueda hacerse el envío desde cualquier parte del mundo. En unos días, el Parlamento Andaluz estará lleno de puñaítos de nuestra tierra, de esa misma tierra que está pidiendo auxilio a gritos, después de vivir como ningún otro territorio, el desprecio y el abandono sistemático de una población vejada, abandonada a su suerte, mirada con desdén desde unas administraciones que parecen dispuestas a consumar su trato humillante”, aseguran.

El PP pide al Ministerio que rechace los envíos

El Partido Popular de Nerva se ha dirigido nuevamente al Ministerio de Transición Ecológica para pedir explicaciones por la llegada del envío de 6.500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos procedente de Bijela (Montenegro), vía marítima a través de Sevilla, que han acabado en las instalaciones del vertedero de Nerva, desde que empezarán el pasado 12 de mayo las operaciones de descarga. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, ha reclamado al Ministerio, órgano competente para admitir los residuos extracomunitarios vía aduana, que “frene de una vez por todas la llegada de residuos de Montenegro”, acogiéndose a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Según ha recordado el PP de Nerva en una nota de prensa, “ya se ha permitido anteriormente por parte del Gobierno Central, los mismos residuos que ya han rechazado otros países como Ucrania y Noruega, donde también iban a trasladar más envíos de los suelos contaminados de Bijela, en Montenegro”. El portavoz popular ha manifestado que hay 43.500 toneladas que llegarán a Nerva en los próximos meses procedentes de Bijela, y ha recordado que también se mandaron residuos a Ucrania, que fueron interrumpidos al detectarse falsificaciones en las muestras, que arrojaron altos niveles de sustancias químicas que pueden causar cáncer y otras enfermedades. Desde el Partido Popular de Nerva han reclamado al Ministerio la documentación referida al envío de esas 6.500 toneladas y la que se esté tramitando referente a las 43.500 que van a llegar próximamente, exigiéndole que no se permita, y más con los antecedentes de las irregularidades cometidas en Ucrania, donde al analizar las muestras reales de los residuos procedentes de Montenegro se comprobó que eran mucho más contaminantes de lo que se creía en un principio y que no coincidían con las muestras que se habían mandado inicialmente para tramitar el envío. Ésta es la segunda ocasión que desde el PP nervense se ponen en contacto con el Ministerio sobre los residuos de Montenegro, pues ya en noviembre del pasado año se solicitó información sobre el primer envío de 40.000 toneladas, "no recibiendo respuesta por parte del Ministerio". Lozano ha lamentado que el alcalde de Nerva "siga sin querer hablar del tema vertedero, obviamente cumpliendo las órdenes que le dictan desde su partido en Huelva y Sevilla". /R.P.