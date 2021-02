Nerva convoca dos concursos en su Carnaval más atípico

La imagen que ilustra esta noticia no podrá repetirse este año por Carnaval debido a la pandemia de coronavirus. Nerva no contará este año con sus tradicionales actuaciones carnavaleras en el teatro, ni con su colorido desfile. Sin embargo, la localidad minera contará con dos concursos alusivos a las carnestolendas mineras: uno para la elección del cartel y otro novedoso sobre disfraces on line. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Nerva premiará con 100 euros al autor del mejor cartel y con 50 euros para cada uno de los tres mejores disfraces de adulto, juvenil e infantil.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Santos, asegura que, “a pesar de que la pandemia impide la celebración del Carnaval como habitualmente se ha venido realizando por la situación sanitaria y las distintas restricciones, desde el área de Festejos se están programando varias alternativas para llevar el Carnaval a los domicilios de la localidad”.

Además, Santos aclara que, “en esta ocasión, los distintos premios serán canjeables en cualquier establecimiento del municipio, como apoyo y contribución como se ha venido realizando hasta ahora al desarrollo local. Animamos a todos a participar en las distintas propuestas, no dejando en el olvido por la pandemia que sufrimos a una de las fiestas con tanto arraigo en nuestra localidad. Con la esperanza de que el próximo año podamos reencontrarnos con nuestro Carnaval con la cercanía y entusiasmo con el que lo realizamos desde hace décadas”.

Las personas interesadas en participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Nerva 2021 deberán hacer llegar sus propuestas antes del 21 de febrero al Ayuntamiento de la localidad minera, bien de forma presencial o por email a la dirección: nerva_joven@hotmail.com. El tamaño del cartel será en formato A3. Las obras deberán ser originales y tener consignado un título. Por separado y debidamente cerrado, se presentarán las plicas correspondientes con el título consignado en el exterior del sobre. Por tanto, los carteles no deberán venir firmados. En el interior del sobre deberán figurar el título del cartel y el nombre, apellidos, domicilio y teléfono del autor.

En cuanto al concurso de disfraces on line, las personas interesadas en participar deberán hacerse una fotografía con su disfraz y enviar la imagen, junto a sus datos personales y contacto a nerva_joven@hotmail.com, indicando en el asunto del correo electrónico: “Concurso de disfraces Carnaval 2021”, y remitiendo el mismo con acuse de recibo para garantizar la recepción del trabajo presentado. También lo pueden hacer llegar por Whatsapp al 606750078 ó 619433921. La fecha máxima para el envío de las fotografías será el próximo 1 de marzo.

Se admiten fotografías grupales en cualquiera de las tres modalidades (adulto, juvenil e infantil), siempre que no se superen los cuatros participantes, y se tomen todas las medidas de seguridad anticovid.