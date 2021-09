Nerva renueva su compromiso con 'Amigos del Pueblo Saharaui' en Huelva para colaborar en sus programas solidarios

Nerva renueva su compromiso con la defensa del pueblo saharaui y su apoyo incondicional a los programas que la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui en Huelva viene desarrollando con éxito de participación desde hace años en la localidad minera, como son los casos del programa ‘Vacaciones en Paz’ y ‘Caravana por la paz’.

El presidente de la federación onubense, Luis Cruz, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por sus concejales de Igualdad y Políticas Sociales y Cooperación Internacional, Sonia Granado y Samuel Delgado, respectivamente, han colgado en la balconada principal del Consistorio municipal el cartel que difunde la campaña ‘Alimenta una sonrisa’ del programa ‘Vacaciones en paz’.

Cruz ha agradecido el compromiso demostrado por el Ayuntamiento de Nerva en la colaboración de cuantas campañas y programas desarrolla la federación de asociaciones y recuerda a todos la imperiosa necesidad por la que atraviesan los refugiados saharauis. “Queremos mantener la llama viva a pesar de que los niños no vienen desde hace dos años. Esperamos que este año puedan venir y las familias de acogida los puedan recibir como siempre. Los campamentos se encuentran en una situación extrema a causa de la pandemia y el conflicto que mantienen con Marruecos. Por eso necesitan de nuestra ayuda más que nunca”, subraya.

Por su parte, Ayala ha lanzado una llamada de atención a los gobernantes españoles para que “sean valientes” y no caigan en el chantaje que frena la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis. “Los derechos humanos están por encima de todo, incluso de interés económicos y geopolíticos. Es cierto que tenemos que mantener unas buenas relaciones con Marruecos porque es un país vecino, pero no lo es menos que no se puede permitir la opresión con la que castigan a los saharauis”, aclara.

La federación onubense está integrada por 22 asociaciones: “Lazos de familia” en Aljaraque, “Aljaima” en Almonaster la Real, “Rocío para el Sáhara” en Almonte, “Sáhara en el corazón” en Aracena, “Con el Sáhara” en Arroyomolinos de León, “Futuro para el Sáhara” de Bollullos del Condado, “Solidaridad con los refugiados saharauis” de Cala, “Amigos del Sáhara del Andévalo” en Calañas y El Cerro de Andévalo, “Por un Sáhara Libre” de Cartaya, “Asociación de amigos del Sáhara” en Hinojos, “Sol de esperanza” en Huelva, “Asociación de amigos del pueblo saharaui” de Isla Cristina, “Asociación de amistad con el pueblo saharaui” en Lepe, “Asociación niños saharauis” de Moguer, “Nerva Solidaria” en Nerva, “Amanecer en el Sáhara” en Niebla y Villarrasa, “Solidaridad con el pueblo saharaui” en Palos de la Frontera, “Por un Sáhara Independiente” de Puebla de Guzmán, “Arenas que unen“ de Punta Umbría, “Rociana con el pueblo saharaui” de Rociana del Condado, y la “Asociación saharaui Sagrit” de San Juan del Puerto.