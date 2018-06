Natalia Santos será la candidata del PSOE en las elecciones municipales

El Partido Socialista ya tiene a todos sus candidatos de las localidades de más de 20.000 habitantes para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo de 2019. La actual delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Natalia Santos, ha sido la vencedora en el proceso de primarias frente José Manuel García del Cid, portavoz del PSOE en el Consistorio ayamontino, por un resultado de 102 a 24 votos. Cinco votos fueron nulos y también hubo seis en blanco. Así lo confirmó el PSOE provincial, 15 minutos pasadas las nueve de la noche de ayer y remarcando que son resultados provisionales a falta de confirmación de la Comisión Provincial de Ética y Garantías.

Un total de 153 militantes socialistas estaban llamados ayer a votar para elegir el nombre de quien representará al PSOE en los próximos comicios. Finalmente acudieron a votar 137 personas. De esta manera Natalia Santos ha sido la elegida para intentar tomar la Alcaldía de Ayamonte, en la que actualmente gobierna el Partido Popular. Natalia Santos fue nombrada delegada territorial el pasado 19 de diciembre en sustitución de Carmen Solana. Por otro lado, el proceso de primarias que se celebró ayer en Ayamonte no se desarrolló con normalidad. Y es que el rival de Santos, José Manuel García del Cid, impugnó por la mañana las votaciones justo al constituirse la mesa. Un hecho que llegó debido al incremento del listado de militantes con derecho a voto, ya que pasó de 87 a 153 en "escasos días". El candidato comentó que "a día de hoy, tanto yo como la mayoría de los miembros de la Ejecutiva desconocemos los nombres y apellidos de los casi 70 nuevos "compañeros con derecho a voto en las primarias". El candidato explicó en su escrito de impugnación que también impugnó "con carácter previo el censo que se ha aportado a la asamblea". Que además, dicha impugnación "no ha sido resuelta, por cuanto se ha de considerar que el censo de electores no es legal ni conforme a los actuales estatutos". Por otro lado, García del Cid impugnó la presencia en la mesa electoral "de un familiar directo (padre) de uno de los precandidatos, pues en este caso existe un interés directo en el resultado y su actuación podría resultar imparcial". Asimismo, García del Cid advirtió que llevará los hechos al Comité de Garantías Electorales y al Comité de Garantía Federal del PSOE, al entender que "los mayores responsables de este hecho fraudulento son el secretario general de la asamblea local y el secretario de organización local".

Por su parte, el día previo a las primarias, el Comité Federal del PSOE precisamente dio el visto bueno al censo definitivo de militantes del PSOE de Ayamonte con derecho a voto que fue cerrado en el mes de abril, "al cumplir escrupulosamente lo marcado en sus estatutos y en el reglamento de primarias".

El municipio de Ayamonte ha sido el único de más de 20.000 habitantes en los que se han tenido que celebrar unas elecciones primarias por parte del Partido Socialista para elegir a su alcaldable para las municipales.