Miguel Ángel Curiel devuelve la visita del Condado a los GDR polacos

El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel, y la gerente de la entidad, Mayte Jiménez Díaz, han visitado la comarca polaca de Mazovia como parte del proyecto europeo What a village is a different song. La Mancomunidad coopera con dos Grupos de Desarrollo Rural de esa zona de Polonia desde hace un año con el objetivo de promocionar los productos artesanales e identitarios de la comarca.

De esta forma, el pasado domingo de septiembre Miguel Ángel Curiel presentó la entidad condal al GDR Friendly Mazovia y Mayte Jiménez intervino en la Feria From field to table de Plonsk, organizada por el grupo, para presentar los productos artesanales, gastronómicos, turísticos y artísticos con los que cuenta el Condado de Huelva. En total, 30 productos que formarán parte de una publicación conjunta con la comarca de Mazovia y que se publicará en tres idiomas: inglés, polaco y español.

Tras visitar esta feria artesanal y gastronómica, Miguel Ángel Curiel tuvo la posibilidad de presentar el Condado de Huelva en el Festival de la Cosecha de Plonsk frente a multitud de personas y autoridades de la zona.

La visita continuó el lunes por el área de acción del GDR SSS. Así, Mayte Jiménez y Miguel Ángel Curiel fueron recibidos por Maciej Sitarek, alcalde de Lidzbark. Allí pudieron conocer algunas de las actuaciones que este pequeño municipio ha llevado a cabo gracias a los programas europeos para desarrollar el turismo sostenible en la zona.

Con la visita de estos GDR polacos al Condado de Huelva el pasado mes de abril y, ahora, de la Mancomunidad a la comarca de Mazovia se ha afianzado la colaboración entre estos dos territorios. Ambas zonas tienen mucho en común y que pueden reforzarse mutuamente y seguir creciendo en base a los principios de sostenibilidad de la Unión Europea y de la Agenda 2020-2030 de la ONU